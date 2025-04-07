Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 350 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 925 020 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
7 квітня 2025, 8:15
Втрати ворога за 6 квітня: 1 350 російських окупантів, 13 танків, 28 БПЛА та 15 ракет
Втрати ворога
- особового склад — близько 925020 (+1350) осіб,
- танків — 10567 (+13) од,
- бойових броньованих машин — 21997 (+25) од,
- артилерійських систе — 25817 (+31) од,
- РСЗВ — 1356 (+2) од,
- засоби ППО — 1124 (+0) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 31874 (+28),
- крилаті ракети — 3145 (+15),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 43120 (+70) од,
- спеціальна техніка — 3790 (+1)
Джерело: Мінфін
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