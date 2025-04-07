JPMorgan підвищив оцінку ймовірності рецесії у світі до 60% з 40% цього року

Ризик рецесії у світовій економіці в 2025 році зріс до 60% з 40% після підвищення США імпортних мит, вважають аналітики JPMorgan Chase.

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Що кажуть аналітики

«Руйнівна політика США є найбільшим ризиком для світових перспектив на весь рік», — заявили вони, додавши, що торговельна політика Сполучених Штатів стала менш сприятливою для бізнесу, ніж очікувалося.

«Вплив цього підвищення, ймовірно, буде посилено заходами у відповідь (інших країн), погіршенням ділових настроїв у США і збоями в ланцюжках поставок», — йдеться в повідомленні банку.

Аналітики JPMorgan поки не вносять змін до своїх прогнозів в очікуванні можливих переговорів щодо послаблення мит між країнами.

«Ми розглядаємо повну реалізацію оголошеної політики США як суттєвий макроекономічний шок, який нині не включений до наших прогнозів. Таким чином, ми наголошуємо, що ця політика у разі збереження, швидше за все, підштовхне економіку США і, можливо, світову економіку до рецесії цього року», — наголошується у звіті.

Інші компанії Уолл-стріт, включаючи Barclays і Deutsche Bank, також попередили про те, що економіка США зіткнеться з вищим ризиком скочування в рецесію цього року, якщо нові мита залишаться в силі.

Однак у JPMorgan очікують, що шок від тарифів буде «злегка пом'якшений» перспективою подальшого зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою. Експерти банку підтвердили прогноз, згідно з яким Федрезерв зменшить ставки цього року двічі на 25 базисних пунктів — у червні та вересні.

Інвестори в середньому очікують загалом чотирьох знижень ставок у 2025 році, за даними LSEG.