Ризик рецесії у світовій економіці в 2025 році зріс до 60% з 40% після підвищення США імпортних мит, вважають аналітики JPMorgan Chase.
JPMorgan підвищив оцінку ймовірності рецесії у світі до 60% з 40% цього року
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Що кажуть аналітики
«Руйнівна політика США є найбільшим ризиком для світових перспектив на весь рік», — заявили вони, додавши, що торговельна політика Сполучених Штатів стала менш сприятливою для бізнесу, ніж очікувалося.
«Вплив цього підвищення, ймовірно, буде посилено заходами у відповідь (інших країн), погіршенням ділових настроїв у США і збоями в ланцюжках поставок», — йдеться в повідомленні банку.
«Ми розглядаємо повну реалізацію оголошеної політики США як суттєвий макроекономічний шок, який нині не включений до наших прогнозів. Таким чином, ми наголошуємо, що ця політика у разі збереження, швидше за все, підштовхне економіку США і, можливо, світову економіку до рецесії цього року», — наголошується у звіті.
Інші компанії Уолл-стріт, включаючи Barclays і Deutsche Bank, також попередили про те, що економіка США зіткнеться з вищим ризиком скочування в рецесію цього року, якщо нові мита залишаться в силі.
Однак у JPMorgan очікують, що шок від тарифів буде «злегка пом'якшений» перспективою подальшого зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою. Експерти банку підтвердили прогноз, згідно з яким Федрезерв зменшить ставки цього року двічі на 25 базисних пунктів — у червні та вересні.
Інвестори в середньому очікують загалом чотирьох знижень ставок у 2025 році, за даними LSEG.
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