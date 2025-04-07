SEC ввела термін «покриті стейблкоїни»

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оприлюднила заяву, в якій зʼявився термін «покриті стейблкоїни», що не вважаються цінними паперами за чинним законодавством, пише incrypted.

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Що відомо

Йдеться про цифрові активи, що підтримують курс один до одного до долара США, можуть бути вільно викуплені у співвідношенні 1:1 та забезпечені низькоризиковими ліквідними резервами.

SEC зазначила, що такі стейблкоїни використовуються для платежів, переказів та збереження вартості, а не як інструменти інвестування, тому не підпадають під регулювання згідно із Законом про цінні папери.

Крім того, нове визначення не охоплює алгоритмічні стейблкоїни, також ті, що приносять дохід, або прив’язані до інших активів, окрім долара США.

Комісія також наголосила, що бажаючі створювати або викуповувати «покриті стейблкоїни» зможуть робити це без повідомлення SEC.

«Цар ШІ та криптовалют» Девід Сакс також підкреслив, що блокчейн-трансакції з випуску та викупу таких стейблкоїнів — повністю зарезервованих, ліквідних та забезпечених американською валютою — не потребують реєстрації відповідно до Закону про цінні папери.

Оприлюднення позиції SEC відбулося на тлі зростаючого інтересу до використання стейблкоїнів та активного обговорення їх регулювання в Конгресі США.