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7 квітня 2025, 8:52

«Зумери» починають інвестувати значно раніше за інші покоління — дослідження

Близько 6% «зумерів» (покоління, що народилося з середини 1990-х до початку 2010-х) почали інвестувати ще в молодшій школі або підлітковому віці, випливає з даних доповіді «Глобальні перспективи роздрібних інвесторів у 2024» Всесвітнього економічного форуму (WEF). У попередніх поколіннях у віці інвестиціями займалися лише 1−2% інвесторів.

Близько 6% «зумерів» (покоління, що народилося з середини 1990-х до початку 2010-х) почали інвестувати ще в молодшій школі або підлітковому віці, випливає з даних доповіді «Глобальні перспективи роздрібних інвесторів у 2024» Всесвітнього економічного форуму (WEF).
Фото: depositphotos

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Інвестиції «зумерів»

Приблизно третина, 30%, «зумерів» почали інвестувати під час навчання в університеті або ранньому дорослому віці. Серед «міленіалів» (народилися у 1980−1990-ті) таких було вдвічі менше, 15%.

У «поколінні X» (середина 1960-х-1980) та «бебі-бумерів» (середина 1940 — середина 1960-х) у молодому віці лише 9% та 6% відповідно стали гравцями на ринках капіталу. У цих поколіннях більшість почала вкладати кошти лише через роки після того, як вийшли на роботу. Серед покоління X таких інвесторів 58%, серед бебі-бумерів — 51%.

На відміну від старших учасників ринку, «зумери» частіше можуть спертися на сімейний досвід, і вони загалом почуваються впевненіше.

За даними опитування WEF, приблизно у половини інвесторів серед «зумерів» та «міленіалів» є батьки з інвестиційними рахунками, у той час як у «покоління X» та «бебі-бумерів» таких було лише 34% та 22% відповідно.

Приблизно 40% «зумерів» та «міленіалів», у тому числі тих, хто не інвестує, впевнені у своїй здатності розуміти фінансові ринки та приймати правильні інвестиційні рішення.

Як і у що інвестують

Молоді покоління також схильні інвестувати за кордоном. Близько 45% «зумерів» та «міленіалів» виходять на міжнародні ринки і приблизно 35% — серед «покоління X» та «бебі-бумерів».

При цьому, на відміну від старших колег, «зумери» та «міленіали» слабше диверсифікують свої інвестиційні портфелі.

«Оскільки представники покоління „зумерів“ і мілініали все більше інвестують у складні продукти, такі як альтернативні класи активів (складають більше третини портфеля для 74% інвесторів покоління зумерів) і криптовалюти (складають не менше третини портфеля для 62% інвесторів покоління Y) для відповідності розподілу портфеля оптимальним профілям ризику та прибутковості», — пишуть аналітики форуму.

Як зазначає WEF, «зумери» та «міленіали» загалом виявляють більший інтерес до корпоративних дій, таких як виплати дивідендів та дроблення акцій.

Крім ризикованості, молоді покоління відрізняються інтересом до ESG. Близько 55% «зумерів» і «міленіалів» часто чи майже завжди беруть до уваги «екологічний та соціальний вплив продукту чи компанії, перш ніж інвестувати у них».

Серед старших поколінь ESG-дані регулярно оцінюють лише 38% інвесторів покоління X і 27% бебі-бумерів.

Інвестиційний трамплін

Вже через 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
MAXAOH
MAXAOH
7 квітня 2025, 9:42
#
Может это потому, что раньше не было так доступно инвестирование?)
+
+30
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
7 квітня 2025, 12:28
#
Саме так. Зараз телефон це біржа, а раніше хто міг інвестувати?
+
+15
Я_ __
Я_ __
7 квітня 2025, 9:51
#
«„Зумери“ починають інвестувати значно раніше за інші покоління — дослідження»

Ага, на бінансі можна зайти почитати в дописи людей в що ці самі зумери «інвестують»))) ну і загалом зумери любителі альтернативних «інвестицій», але потім сидять ниють, що все злили))
+
0
Smerch747
Smerch747
7 квітня 2025, 10:23
#
Старші покоління також використовують скам по типу МММ. Але факт того що в рази більше молодість інвестує - це добре. З часом і вони дійдуть до ЕТФ і облігацій
+
0
san4os
san4os
7 квітня 2025, 10:49
#
Облігації - там відсоток не високий. Це для старшого покоління. А молоді треба все і зразу…
+
+30
Lamo
Lamo
7 квітня 2025, 10:43
#
Ця стаття скам.
Ще можна було б провести і опублікувати дослідження, що зараз більше людей користуються інетом ніж 20/40/60/100 років тому.
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