На підтримку аграрної сфери цього року передбачено понад 6 млрд гривень бюджетних коштів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Кабмін виділить понад 6 млрд грн на підтримку аграріїв
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Деталі
Він зазначив, що аграрний експорт залишається основою для торгівлі та складає більше 50% від усього, що Україна продає за кордон.
«Минулого року експорт українських товарів збільшився на 13%. У березні цього року продовжилась позитивна динаміка зростання експорту — плюс 4,5% проти березня минулого року», — підкреслив прем'єр-міністр.
Шмигаль наголосив, що у період глобальної торгівельної нестабільності Уряд посилюватиме підтримку вітчизняних виробників і експортерів, використовуючи відповідні механізми.
Зокрема, програм «Зроблено в Україні» передбачає 500 млн грн на компенсацію за покупку української сільгосптехніки.
Крім того, держава компенсує аграріям до 25% вартості цієї техніки, виробленої в Україні.
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