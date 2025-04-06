Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 330 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 923 670 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
6 квітня 2025, 9:29
Втрати ворога за 5 квітня: 1 330 російських окупантів, 13 танків та 68 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 923670 (+1330) осіб,
- танків — 10554 (+13) од,
- бойових броньованих машин — 21972 (+20) од,
- артилерійських систем — 25786 (+56) од,
- РСЗВ — 1354 (+4) од,
- засоби ППО — 1124 (+0) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 31846 (+68),
- крилаті ракети — 3130 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 43050 (+96) од,
- спеціальна техніка — 3789 (+1).
Джерело: Мінфін
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