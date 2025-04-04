До закриття міжбанку курс долара впав на 11 копійок у купівлі та у продажу. Євро впало на 30 копійок у купівлі та на 31 копійку у продажу.
4 квітня 2025, 17:27
Курс валют на вечір 4 квітня: євро впало на міжбанку на 30 копійок
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Відкриття 4 квітня
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Закриття 4 квітня
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Зміни
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41,24/41,27
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41,13/41,16
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11/11
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45,59/45,61
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45,29/45,30
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30/31
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,95−41,50 грн. Євро купують за 45,15 грн, а продають за 46,00 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,90−41,05, євро — 45,20−45,50 грн.
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Джерело: Мінфін
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