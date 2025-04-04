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4 квітня 2025, 14:48

«Власна справа»: Підприємці прифронтових регіонів зможуть отримати гранти до 500 тисяч

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про збільшення максимального розміру гранту за програмою «Власна справа» до 500 тисяч гривень для підприємців, які ведуть або планують розпочати діяльність у цих областях. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про збільшення максимального розміру гранту за програмою «Власна справа» до 500 тисяч гривень для підприємців, які ведуть або планують розпочати діяльність у цих областях.
Фото: НБУ

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Деталі

Цю можливість отримають підприємці семи додаткових регіонів: Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської та Сумської областей.

Раніше збільшений розмір грантів було запроваджено для бізнесу Харківщини. Відтепер підприємці з восьми прифронтових регіонів зможуть скористатися розширеними умовами підтримки.

Для отримання гранту підприємці повинні створити 1−2 робочих місця залежно від суми гранту. Грантові кошти можна використати на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Подати заявку можуть як діючі підприємці, так і люди без досвіду ведення бізнесу.

«Весною минулого року ми збільшили розмір мікрогранту для бізнесу Харківської області, і це дало потужний результат. Якщо у другому півріччі 2023 року область була лише у другій десятці за кількістю грантів та створених робочих місць, то у другому півріччі 2024 року ці показники збільшились майже вдвічі: підприємці Харківщини отримали 402 гранти на 173 млн грн, що дозволить створити 706 нових робочих місць. Сьогодні ми масштабуємо цей досвід на всі прифронтові регіони», — зазначила перша віцепрем'єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Окрім цього, рішенням уряду розширено перелік виноробної продукції, на виробництво та реалізацію якої можуть надаватися гранти, а також уточнено категорії отримувачів грантів для ветеранів та членів їхніх родин.

Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Заявки на отримання гранту подаються через портал «Дія» разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

«Власна справа»

За грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн на старт або розвиток бізнесу.

Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Для отримання гранту понад 75 тис. грн обов'язковою умовою надання коштів є створення 1−2 робочих місць залежно від суми гранту.

Українці віком до 25 років можуть отримати грант розміром до 150 тисяч гривень із зобов'язанням зареєструватись як ФОП, вимога створити робочі місця для них не обов'язкова.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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