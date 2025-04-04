Нафта Brent пробила дно: ціна впала нижче $68 вперше за 3,5 роки

Вартість нафти марки Brent опустилася нижче $68 за барель — такого не було з грудня 2021 року. Про це свідчать дані платформи Investing.com.

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Деталі падіння

Червневі ф’ючерси на Brent сягнули позначки $67,85 і продовжують гойдатися на цьому рівні. Тим часом нафта марки WTI скотилася нижче $65 за барель — рівень, якого вона не бачила з вересня 2024 року.

Причини обвалу

Падіння цін розпочалося 3 квітня, коли нафта відреагувала на запровадження нових торговельних мит США. Втрати прискорилися до 7%, а Brent уже тоді просіла нижче $70. Ситуацію підігріло рішення ОПЕК+ прискорити скасування лімітів на видобуток. З травня обсяги на ринку зростуть на 411 тисяч барелів щоденно. росія та Саудівська Аравія, зокрема, заявили про намір потроїти видобуток понад заплановане, що додало тиску на ціни.

Цей обвал став найнижчим стрибком для Brent за останні 3,5 роки, відображаючи вплив торговельних воєн і змін у стратегії ключових нафтовидобувних країн.