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4 квітня 2025, 12:45

Тягар мікрокредитів: борги українців зросли більш ніж у півтора раза

Станом на початок 2025 року українці заборгували мікрофінансовим організаціям 15,77 мільярда гривень — це в 1,7 раза більше, ніж на старті 2024-го, коли сума становила 9,3 мільярда. У грошах приріст склав 6,47 мільярда гривень. Такі дані наводить «Опендатабот».

Станом на початок 2025 року українці заборгували мікрофінансовим організаціям 15,77 мільярда гривень — це в 1,7 раза більше, ніж на старті 2024-го, коли сума становила 9,3 мільярда.

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Динаміка заборгованості

За перші дев’ять місяців 2024 року сума боргів за мікрокредитами різко підскочила вдвічі — з 9,3 мільярда гривень до 18,47 мільярда. Проте до кінця року цей показник дещо скоротився — на 2,7 мільярда гривень, що свідчить про початок погашення накопичених зобов’язань.

Скільки позичали

За інформацією Національного банку, у 2024 році громадяни України уклали понад 8,3 мільйона угод із мікрокредитними організаціями, загальною вартістю 51,69 мільярда гривень. Кількість договорів залишилася майже на рівні 2023 року, але обсяг позик злетів на 27%. Середня сума одного кредиту також виросла — з 4926 гривень у 2023-му до 6217 гривень у 2024-му, тобто на 26%.

Коливання попиту

Щомісяця мікрофінансові компанії видавали в середньому 693 тисячі позик, але активність коливалася. Пік припав на липень-вересень, коли в середньому оформляли 729 тисяч кредитів щомісяця. Під кінець року попит просів до 691 тисячі позик на місяць, але водночас українці почали активніше розраховуватися з боргами.

Ці цифри показують, як мікрокредити стали важливим, але дедалі обтяжливішим інструментом для українців у 2024 році.

Джерело: Мінфін
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