Долар, євро чи гривня — що відбувається на валютному ринку? Останні події у світі, рішення центробанків і геополітичні фактори створюють нові виклики для економіки. Чи варто зараз купувати валюту, чи краще почекати? Як дії НБУ впливають на курс, і що прогнозують аналітики на період з 3 по 9 квітня?
4 квітня 2025, 11:51
НБУ втрачає контроль? Що буде з гривнею, доларом та євро наступного тижня (відео)
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
У цьому відео фінансовий аналітик Олексій Козирев розбирає головні тренди валютного ринку, вплив міжнародних фінансових організацій і зміну попиту на долар та євро. Чи дійсно гривня опинилася під тиском? Які нові ризики можуть змінити ситуацію? Чк торговельні війни США, співпраця ЄС із Канадою та Індією, а також фінансування аграріїв вплинуть на курс.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1