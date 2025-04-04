НБУ втрачає контроль? Що буде з гривнею, доларом та євро наступного тижня (відео)

Долар, євро чи гривня — що відбувається на валютному ринку? Останні події у світі, рішення центробанків і геополітичні фактори створюють нові виклики для економіки. Чи варто зараз купувати валюту, чи краще почекати? Як дії НБУ впливають на курс, і що прогнозують аналітики на період з 3 по 9 квітня?