Акції японських банків обвалилися на тлі тарифів США

У п’ятницю акції японських банків зазнали різкого падіння, а глобальні ринки акцій продовжили хвилю розпродажів після того, як президент США Дональд Трамп запровадив широкомасштабні мита. Про це пише Reuters.

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Панічний попит

Інвестори кинулися скуповувати японські державні облігації (JGB), що спричинило наймасштабніше тижневе зниження їхньої дохідності за останні 30 років. Страх перед рецесією переріс у справжню гонитву за активами-«притулками».

Азійські ринки в мінусі

Фондові майданчики Азії поринули в «червону зону», хоча біржі в Китаї, Гонконгу й Тайвані не працювали через вихідні. Токійські індекси стали одними з головних невдах: Nikkei просів більш ніж на 4% і наближається до тижневого обвалу майже на 10% — найгіршого за п’ять років.

Банки під ударом

Найбільше дісталося банківському сектору. Тінь тарифів Трампа й можливі економічні наслідки підживили чутки, що Банк Японії може відтермінувати підвищення ставок. Банківський індекс втратив 11%. «Банки в Японії опинилися під перехресним вогнем щодо очікувань підвищення ставок, що збігається з тим, що ринок змирився зі збільшенням шансів на глобальну рецесію», — сказав Джон Вітар, який керує хедж-фондом для особливих ситуацій в Азії в Pictet Asset Management.

Цей обвал став черговим сигналом тривоги для ринків, які намагаються оговтатися від торговельної політики Трампа й оцінити її вплив на світову економіку.