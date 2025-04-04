Курс валют на 4 квітня: євро у банках подорожчало на 48 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара знизився на 8 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро додало 20 копійок у купівлі та 48 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 3 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро у купівлі додало 1 копійку у купівлі та 2 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,97−41,55 грн. Євро купують за 45,20 грн, а продають за 46,15 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,05−41,15, євро — 45,36−45,70 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,24−41,27 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,59−45,61 грн/євро.

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