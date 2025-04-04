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4 квітня 2025, 10:45

FT розкритикувала тарифи Трампа: «Безглузді розрахунки»

Журналісти Financial Times запевняють, що команда Трампа порахувала «несправедливі мита», які країни нібито накладають на США, спираючись не на реальні бар'єри, а на простий торговий дисбаланс.

Журналісти Financial Times запевняють, що команда Трампа порахувала «несправедливі мита», які країни нібито накладають на США, спираючись не на реальні бар'єри, а на простий торговий дисбаланс.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниХитка логіка Білого домуУ штабі президента стверджували, що нові глобальні мита — це відплата за «несправедливі обмеження», якими світ душить американську торгівлю.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хитка логіка Білого дому

У штабі президента стверджували, що нові глобальні мита — це відплата за «несправедливі обмеження», якими світ душить американську торгівлю. Під час оголошення Трамп розмахував таблицею з двома колонками: одна показувала, скільки якась країна «бере» з США, а друга — знижену ставку, яку Штати начебто милостиво застосовують у відповідь. Білий дім запевняв, що ці цифри — плід роботи торгового представника США. Але економіст Пол Кругман розкритикував ці пояснення, заявивши, що вони не мають жодного зв’язку з реальними тарифами.

Як усе «рахували»

Журналісти FT узялися перевіряти перші 24 позиції зі списку Трампа й дійшли до висновку, що «несправедливі мита» — це чистої води вигадка. Усе зводиться до примітивної математики: брали дефіцит торгівлі США з певною країною, ділили його на обсяг імпорту з неї, а отриманий відсоток оголошували «митом». Наприклад, із Бангладеш Штати купили товарів на 8,4 мільярда доларів у 2024 році, а дефіцит склав 6,2 мільярда. Ділимо 6,2 на 8,4 — виходить 0,738. І ось Білий дім заявляє, що Бангладеш «навісив» на США 74% «мит», приплівши сюди ще й «валютні махінації» та «торговельні стіни».

Висновок FT

«Ми можемо підтвердити, що це відповідає цифрам для перших 24 країн, які ми перевірили вручну», — зазначили у FT. Такий підхід, на думку видання, не лише спрощує реальність до абсурду, а й ставить під сумнів серйозність економічної стратегії Трампа, заснованої на цих «безглуздих розрахунках».

Джерело: Мінфін
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