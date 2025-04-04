За оперативними даними Державної казначейської служби, за березень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 320,8 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
До загального фонду держбюджету за березень надійшло понад 320 мільярдів
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Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження були отримані за рахунок:
- 86,0 млрд грн — податку на прибуток підприємств;
- 44,9 млрд грн — податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
- 27,2 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
- 26,1 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 39,9 млрд грн, відшкодовано — 13,8 млрд грн);
- 22,6 млрд грн — акцизного податку;
- 4,3 млрд грн — ввізного та вивізного мита;
- 3,4 млрд грн — рентної плати за користування надрами.
При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 109,6% (+14,1 млрд грн), Державною митною службою — 100,5% (+0,3 млрд грн).
Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у березні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 97,8 млрд грн.
В цілому, за підсумками березня 2025 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 389,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
Дані з початку року
За січень-березень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 581,5 млрд грн.
Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження були отримані за рахунок:
- 118,8 млрд грн — податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
- 99,5 млрд грн — податок на прибуток підприємств;
- 85,2 млрд грн — податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 127,6 млрд, відшкодовано — 42,4 млрд грн;
- 77,6 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
- 60,0 млрд грн — акцизний податок;
- 12,5 млрд грн — ввізне та вивізне мито;
- 8,2 млрд грн — рентна плата за користування надрами.
- При цьому виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 112,9% (+36,0 млрд грн), Державною митною службою — 99,0% (-1,5 млрд грн).
В цілому, за підсумками січня-березня 2025 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 925,7 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету за цей період становили 1 162,3 млрд грн, у тому числі загального фонду — 853,9 млрд грн.
Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-березні 2025 року склали 148,0 млрд грн, з яких 51,2 млрд грн надійшло у березні.
За оперативними даними фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-березень 2025 року становили 364,8 млрд грн, або 80,6% від запланованих на цей період.
Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 100,2 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 27,3 млрд грн ($450,0 млн та 188,8 млн євро). При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 59,47 млрд грн.
Із зовнішніх джерел надійшло 264,6 млрд грн (або близько $6,3 млрд), у тому числі за рахунок залучення кредитів в рамках механізму ULCM — 248,0 млрд грн (або близько $5,9 млрд) зокрема:
- 176,0 млрд грн (4,0 млрд євро) надходження коштів позики ЄС в рамках Виняткової макрофінансової допомоги (в рамках механізму ULCM);
- 72,04 млрд грн (1,3 млрд СПЗ, що еквівалентно 2,5 млрд канадських доларів) надходження коштів позики від Уряду Канади (в рамках механізму ULCM);
- 16,5 млрд грн (300,5 млн СПЗ) надходження коштів МВФ.
Протягом січня-березня 2025 року платежі з погашення державного боргу склали 159,9 млрд грн (94,0% плану), а платежі з його обслуговування — 58,5 млрд грн (68,7% плану).
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