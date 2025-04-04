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4 квітня 2025, 9:00

Чи зможе біткоїн подолати опір ринку? YETIO заробив понад $3,19 млн від попереднього продажу

За останні 24 години ціна біткоїна зросла на 1,2% до $85 020, що дещо послабило нещодавній тиск на ринок. Однак, більш широкі проблеми залишаються, оскільки актив все ще демонструє падіння на 3,4% щотижня і на 9,5% за останній місяць.

За останні 24 години ціна біткоїна зросла на 1,2% до $85 020, що дещо послабило нещодавній тиск на ринок.

Оскільки біткоїн бореться з ринковими коливаннями, багато трейдерів і великих власників починають вивчати нові можливості — особливо Yeti Ouro (YETIO). Незважаючи на уповільнення в секторі мемних монет, YETIO вдалося зібрати понад $3 мільйони на етапі 3 попереднього продажу, пропонуючи токени по $0,024 за штуку з 20% бонусом і додатковими 5% за інвестиції на суму понад $500. Проект вже повернув 100% інвестицій раннім інвесторам, які придбали токени на 1 етапі попереднього продажу, коли ціна токена становила $0,012.

Аналіз цін на біткоїн: BTC наближається до критичної зони опору

Криптовалюта тестує знайому стелю біля свого січневого максимуму в $110 000 — рівень, який кілька разів виступав в якості перешкоди і зараз має вагу в короткострокових перспективах біткоїна.

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Нещодавні технічні сигнали привернули увагу трейдерів. Значне зростання одноденної ціни знищило останні три дні втрат, в той час як RSI (Індекс відносної сили) вийшов за межі своєї типової лінії підтримки — це часто розглядається як ознака того, що імпульс може знову наростати.

Зараз біткойн стикається з опором лінії низхідного тренду, що почався 20 січня, яка збігається з 50-денною ковзною середньою. Після чотирьох невдалих спроб біткоїн робить п'яту спробу подолати цей бар'єр, і багато трейдерів вважають, що ця спроба може бути іншою.

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Чи може ціна біткоїна знову досягти $100 000?

Якщо ціна біткоїна подолає цей опір, то рух до $100 тис. стане можливим — як з точки зору історичних цін, так і на основі моделей Фібоначчі, на які покладаються багато трейдерів.

Успішний прорив став би потужним сигналом того, що біткоїн може повернутися до довгострокового висхідного тренду, особливо після кількох тижнів нестабільного руху.

Нещодавня підтримка біткоїна може бути пов'язана з активністю основних власників. Sentiment повідомляє, що гаманці в діапазоні 1K-10K BTC зросли до кінця березня до рівнів, які не спостерігалися з грудня 2024 року.

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Таке накопичення може зменшити пропозицію біткоїнів на біржах. Якщо попит залишається незмінним або зростає, менша пропозиція часто призводить до зростання цін.

YETIO виділяється реальними кейсами використання серед мем-монет

У той час як біткойн зосереджений на подоланні технічного опору, Yeti Ouro (YETIO) привертає до себе увагу з зовсім інших причин. Попередній продаж цієї мем-монети вже зібрав понад $3 мільйони, що свідчить про значний інтерес до неї навіть під час складної ринкової фази для альткоїнів.

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На відміну від більшості мем-монет, YETIO має чітку дорожню карту та реальний продукт у розробці. Його головна визначна пам'ятка — Yeti Go, гоночна гра, створена на движку Unreal Engine 5. Гра включає в себе функції заробітку та змагальні раунди на вибування.

Yeti Go — це результат масштабної співпраці між командою розробників та провідною студією ігрових ресурсів, відомою своїми внесками у такі відомі ігри, як Call of Duty, Людина-павук, Відьмак та Dead Space. Доповненням до вражаючого візуального ряду є звуковий супровід, створений досвідченими звукорежисерами, які працювали з такими номінантами на «Греммі», як Major Lazer, «Вибz Картель» та Kabaka Pyramid. Прокрутіть вниз, щоб отримати ексклюзивний перший погляд на центрального персонажа гри та зазирнути у чудово створений світ, який він називає своїм домом.

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Токеноміка розрахована на довгострокове зростання

Замість того, щоб покладатися на інфляційну тактику, YETIO має ліміт в 1 мільярд токенів і функції, які зменшують пропозицію з часом. Ця структура спрямована на те, щоб принести користь довгостроковим учасникам, одночасно підтримуючи ширшу екосистему.

Розподіл структурований таким чином, щоб підтримувати як ранніх послідовників, так і довгостроковий розвиток проекту. Така структура може зробити YETIO більш стабільною під час ринкових спадів і менш схильною до диких спекуляцій.

Приєднуйтесь до спільноти Yeti Ouro

Telegram: https://t.me/yetiouroofficial

Джерело: Мінфін
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