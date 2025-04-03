Грузія скоротила безвіз для українців з трьох до одного року

Згідно з постановою уряду Грузії, громадянам України, які в'їхали до Грузії без візи, право перебування в країні з 3-річного терміну скорочено до 1 року. Про це повідомляє Mtavari.

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Згідно з постановою, громадянам України, які в'їхали та перебували в Грузії до 24 лютого 2025 року, право перебування має бути продовжено до 24 лютого 2026 року.

«Громадяни України мають право на безвізовий в'їзд до Грузії та перебування в країні протягом повного 1 року. Громадянам України, які в'їхали та перебували в Грузії до 24 лютого 2025 року, право перебування має бути продовжено до 24 лютого 2026 року», — йдеться в документі.

Відповідна зміна була внесена до постанови уряду № 255 від 5 червня 2015 року «Про затвердження переліку країн, громадяни яких можуть в'їжджати до Грузії без візи».

Нагадаємо

Спочатку термін перебування в Грузії обмежувався одним роком, пізніше, після початку повномасштабної війни в Україні, термін було збільшено до 2 років, а потім до 3 років.