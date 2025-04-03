До закриття міжбанку курс долара знизився на 8 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 32 копійки у купівлі та на 33 копійки у продажу.
3 квітня 2025, 17:20
Курс валют на вечір 3 квітня: долар на міжбанку подешевшав, євро — різко подорожчало
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Відкриття 3 квітня
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Закриття 3 квітня
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Зміни
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41,32/41,35
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41,24/41,27
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8/8
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45,41/45,42
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45,73/45,75
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32/33
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,05−41,65 грн. Євро купують за 45,00 грн, а продають за 45,67 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,08−41,20, євро — 45,35−45,68 грн.
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Джерело: Мінфін
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