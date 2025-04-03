Fitch знизило рейтинг Китаю до «A» з «A+»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг Китаю в іноземній валюті до A з A +. Як йдеться у прес-релізі агентства, прогноз рейтингів — «стабільний».

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Причина зниження

Зниження рейтингу експерти Fitch пояснюють очікуваннями подальшого погіршення держфінансів Китаю та швидкого збільшення держборгу країни.

«Ми вважаємо, що влада продовжить використовувати бюджетні стимули для підтримки економічного зростання в умовах слабкого внутрішнього попиту, підвищення торгових мит, а також дефляційного тиску, — наголошується в прес-релізі. — Цей фактор, одночасно зі структурним погіршенням бази доходів, підтримуватиме високий бюджетний дефіцит КНР».

Згідно з прогнозом Fitch, дефіцит бюджету Китаю збільшиться з 6,5% ВВП у 2024 році до 8,4% ВВП у 2025 році, що істотно вище за середнє значення в 2,7% ВВП для країн рейтингової категорії «A».

Експерти агентства очікують уповільнення темпів економічного зростання КНР цього року до 4,4% з 5% у 2024 році.

Довгостроковий рейтинг Китаю в національній валюті також знижено до «A» з «A+», короткострокові рейтинги підтверджені на рівні «F1».