NovaPay розʼяснює нові правила роботи із готівкою для компаній і підприємців. Для приватних клієнтів — все без змін, вони можуть отримувати кошти, як і раніше, — як на рахунок, так і готівкою, йдеться у повідомленні компанії.
NovaPay змінила видачу готівки підприємцям у відділеннях Нової пошти
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Деталі
29 серпня 2024 року набрала чинності Постанова НБУ № 101 від
Щоб отримати кошти за свою підприємницьку чи професійну діяльність, потрібно:
- укласти договір контролю оплати з NovaPay;
- отримувати гроші на рахунок — він може бути відкритий у NovaPay або в будь-якому українському банку.
Як відкрити рахунок
Відкрити приватний чи підприємницький рахунок у NovaPay можна в мобільному застосунку — це швидко і зручно. На рахунок в NovaPay кошти зараховуються швидше, ніж на рахунок в іншій фінустанові — день у день.
Також усю післяплату з бізнес-рахунку NovaPay можна знімати чи переказувати без комісій.
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