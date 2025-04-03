NovaPay змінила видачу готівки підприємцям у відділеннях Нової пошти

NovaPay розʼяснює нові правила роботи із готівкою для компаній і підприємців. Для приватних клієнтів — все без змін, вони можуть отримувати кошти, як і раніше, — як на рахунок, так і готівкою, йдеться у повідомленні компанії.

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Деталі

29 серпня 2024 року набрала чинності Постанова НБУ № 101 від 23.08.2024 . Вона забороняє юридичним особам, ФОПам і тим, хто займається незалежною професійною діяльністю, отримувати післяплату готівкою у відділеннях. Тепер, за вимогою регулятора, гроші від клієнтів спочатку мають зараховуватися на рахунок, а потім їх можна за потреби зняти готівкою.

Щоб отримати кошти за свою підприємницьку чи професійну діяльність, потрібно:

укласти договір контролю оплати з NovaPay;

отримувати гроші на рахунок — він може бути відкритий у NovaPay або в будь-якому українському банку.

Як відкрити рахунок

Відкрити приватний чи підприємницький рахунок у NovaPay можна в мобільному застосунку — це швидко і зручно. На рахунок в NovaPay кошти зараховуються швидше, ніж на рахунок в іншій фінустанові — день у день.

Також усю післяплату з бізнес-рахунку NovaPay можна знімати чи переказувати без комісій.