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3 квітня 2025, 17:48

Все більше українських біженок у Польщі не планують повертатися в Україну — дослідження

За останні пів року збільшилася кількість українських біженок у Польщі, які не планують повертатися в Україну. Про це свідчать результати дослідження, яке провели науковці Лабораторії вивчення війн і катастроф Педагогічного університету імені Комісії національної освіти у Кракові, повідомляє Rzeczpospolita.

За останні пів року збільшилася кількість українських біженок у Польщі, які не планують повертатися в Україну.
Фото: freepik.com

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Все менший відсоток українок хоче повернутися в Україну. Кожна десята українка хоче отримати польське громадянство.

Відсоток українських жінок, які бажають повернутися на батьківщину після закінчення війни знизився до 31% (попереднє дослідження вказувало на 42%). Стільки ж відсотків планує залишитися в Польщі назавжди. А отримати польське громадянство хочуть 13% з них.

За яких умов українки повернулися б додому

  • Остаточне закінчення війни (61%),
  • відсутність бойових дій та повітряних тривог/нальотів (40%),
  • добре оплачувана робота в Україні (34%),
  • ліквідація корупції (31%).

15% заявили, що причиною повернення додому стала б неприязнь поляків, для 12% — відсутність дешевого житла в Польщі. Лише 5% вказали на закінчення терміну дії права на тимчасове перебування, та 1% — на припинення соціальних виплат.

Портрет біженок з України

Жінки-біженки в Польщі - це насамперед представниці середнього класу, переважна більшість із них працює, хоча майже три чверті з них працюють нижче своєї кваліфікації.

Головною проблемою в працевлаштуванні є незнання польської мови (68%), невизнання українських дипломів і низькооплачувані посади, які пропонуються в Польщі.

Українські жінки-біженки відвідують свою родину в Україні частіше, ніж це було в попередніх дослідженнях: 10% роблять це постійно, 33% — кілька разів після приїзду до Польщі, водночас 35% — жодного разу не відвідали Україну. Один раз їздили в Україну 22% опитаних жінок.

Українки також інакше відчувають ставлення польського суспільства. Воно змінилося з позитивного, яке все ще переважає, до нейтрального — 39%. Негативне ставлення відчувають 18% українських біженок.

Що з роботою

Дещо більше опитаних жінок-біженок, ніж рік тому, активно шукають роботу. З них 60% мають роботу, 16 % - безробітні. Чому не працюють: 8% доглядають за дитиною, 11% через навчання, 5% отримують пенсії.

Майже кожна третя українка працевлаштовується за освітою. 31% активно шукають роботу, 32% думають про це, 36% не шукають роботу.

Що цінують найбільше у Польщі

Найбільше українські біженки цінують у Польщі стан безпеки (76%) та транспорт (76%). Задоволеність роботою, охороною здоров'я, матеріальним становищем сім'ї та заробітком була нижчою.

Зростає відсоток жінок, які відчувають проблеми з психологічним станом, аж 39% зверталися до психолога. Як собі радять з такими проблемами? 60% намагаються розв'язувати проблеми самі.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
TAN72
TAN72
3 квітня 2025, 18:00
#
Рыба ищет где глубже, а человек…
+
0
Zimbabwe
Zimbabwe
3 квітня 2025, 18:43
#
По конституции Украины женщины должны защищать родину на плане с мужчинами.Но Украина не соблюдает никакие законы.Вот граждане и не хотят возвращаться, и правильно делают
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