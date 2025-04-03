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3 квітня 2025, 14:50

BLUETTI презентує Elite 200 V2 — портативну електростанцію з понад 17-річним терміном служби

BLUETTI, лідер у сфері портативних електростанцій та екологічно чистих енергорішень, презентує Elite 200 V2 — потужну 2 кВт·год portable power station, розроблену для зручного резервного живлення вдома та активного відпочинку на природі.

BLUETTI, лідер у сфері портативних електростанцій та екологічно чистих енергорішень, презентує Elite 200 V2 — потужну 2 кВт·год portable power station, розроблену для зручного резервного живлення вдома та активного відпочинку на природі.

Спираючись на вражаючий успіх AC200P, відзначеного CNET як «Найкраща електростанція загалом», Elite 200 V2 стала вдосконаленою версією від BLUETTI, створеною з урахуванням відгуків користувачів після продажу понад 200 000 примірників AC200P. Перша у світі portable power station з технологією LiFePO4, AC200P встановила нові галузеві стандарти. Її наступник, Elite 200 V2, переосмислює поняття portable power station, пропонуючи довший термін служби акумулятора, елегантний ультракомпактний дизайн і бездоганний зовнішній вигляд, гармонійно поєднуючи високу продуктивність із витонченістю в енергорішеннях.

Надійність на 17 років
Завдяки автомобільним LFP-акумуляторам з більш ніж 6000 циклами роботи, пристрій може служити до 17 років у щоденному використанні — це в 12 разів перевищує середній показник у галузі. Elite 200 V2 стала першою, що успішно пройшла понад 33 суворі випробування CNAS, гарантуючи високу продуктивність і стабільність.

Резервне живлення для дому та в дорозі
З вихідною потужністю 2600 W станція легко живить холодильники, освітлення, роутери й мікрохвильові печі. Акумулятор ємністю 2073,6 Wh дозволяє 100W холодильнику працювати до 16,8 годин. Для енергоємних пристроїв можна активувати режим підвищення до 3900 W, що підходить для електроплит, фенів та інших високопотужних приладів.

Компактний дизайн
Габарити 13,7×9,8×12,6 дюймів (на 40% менше попередньої моделі) при ємності 2 кВт·год досягаються завдяки інноваційній бездротовій конструкції та призматичним LFP-елементам, які забезпечують максимально ефективне використання внутрішнього простору.

Три способи швидкого заряджання
Технологія Turbo дає змогу зарядити пристрій до 80% за 50 хвилин за допомогою двох джерел живлення (AC та сонячних панелей). Крім того, опційний 560W автомобільний зарядний пристрій дозволяє повністю зарядити станцію за 4,2 години, а сонячний вхід потужністю до 1000 W з автоматичним відстеженням сонця зручний навіть у віддалених місцях.

Передові технології безпеки
Система BLUETOPUS AI-BMS регулює заряд, запобігає перегріванню та забезпечує стабільну роботу. Багаточиповий захист дає змогу безпечно підключати пристрої з високим пусковим струмом, а вогнестійкий і ударостійкий корпус адаптований до екстремальних умов.

Тиха та ефективна робота
Рівень шуму лише 16 dB робить роботу станції майже беззвучною. Мінімальне споживання енергії (менше 10 W/год у режимі очікування) та збереження 94% заряду під час простою значно перевершують конкурентів (81%).

Ціна та доступність
Модель Bluetti Elite 200 V2 наразі доступна всього за 899 доларів США як на офіційному сайті Bluetti, так і на Amazon. Додатково можна отримати знижку 5% за промокодом ELITE200V2PR.

Про BLUETTI
BLUETTI — піонер у галузі чистої енергії, що пропонує доступні рішення для зберігання енергії як удома, так і на природі. Програма LAAF (Lighting An African Family) спрямована на забезпечення енергією 1 мільйона африканських родин у віддалених регіонах, а продукція компанії представлена у понад 110 країнах.

Джерело: Мінфін
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