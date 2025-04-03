У січні-лютому 2025 року лідером світового ринку нових авто став Ford F-Series, продажі якого зросли на 91,1%. Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані focus2move.
3 квітня 2025, 12:20
Світові бестселери: Названо лідера світового ринку нових авто
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Топ-10 моделей нових авто за підсумками глобальних продажів
- Ford F-Series — 198 557 од. (+91,1%);
- Toyota RAV4 — 189 392 од. (+20,6%);
- Toyota Corolla — 171 279 од. (-4,6%);
- Honda CR-V — 134 453 од. (+8,8%);
- Toyota Camry — 103 156 од. (+17,7%);
- Kia Sportage — 96 508 (+5,7%);
- Tesla Model Y — 95 956 од. (-41,8%);
- Hyundai Tucson — 92 329 од. (-4,5%);
- Toyota Hilux — 87 768 (+0,1%);
- Toyota Yaris — 84 877 од. (+6,1%).
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Джерело: Мінфін
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