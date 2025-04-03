Чи досягне ціна Eth $10 тис. у 2030 році? Ось як $10 000 можуть коштувати $100 000 до кінця 2025 року

Ефіріум — беззаперечний гігант криптоіндустрії, який роками утримує друге місце за ринковою капіталізацією, випереджаючи лише біткоїн, і зараз ціна Ефіріуму наближається до $10 тис., оскільки на його блокчейні з'являється ряд інноваційних токенів. Одним з таких майбутніх проектів є Yeti Ouro (YETIO ), який, за прогнозами аналітиків, може подорожчати в 10 разів до кінця 2025 року.

Прогноз ціни Ефіріума: Стабільне зростання ETH до $10 тис. до 2030 року

Багато експертів вважають, що Ethereum (ETH) може злетіти вище $10 000 і навіть досягти $40 000 до 2030 року завдяки своєму домінуванню в блокчейн-просторі. Як провідна платформа для децентралізованих додатків (dApps), DeFi та NFT, Ethereum зарекомендував себе як основа інновацій Web3.

Нещодавно цей актив отримав значне зростання після того, як Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалила біржові фонди Ethereum ETF. На блокчейні Ethereum також розміщено багато інноваційних проектів, таких як Yeti Ouro, що підвищує вартість активу.

Завдяки сильному домінуванню на ринку, постійному зростанню екосистеми та все більш широкому розповсюдженню, ETH має всі шанси на довгострокове зростання ціни. Якщо Ethereum збереже цю траєкторію в інфраструктурі блокчейну та технології смарт-контрактів, то $10 000 буде більш ніж можливим.

5 років тому ціна Ethereum становила близько $200; зараз ціна Ethereum торгується вище $2 тис., що приблизно в 10 разів більше. Якщо протягом наступних 10 років актив буде працювати вдвічі краще, ніж за останні 5 років, то $10 тис. цілком досяжні.

Yeti Ouro планує отримати 10-кратний прибуток до 2025 року

Yeti Ouro дуже добре увійшов у крипто-спільноту. В даний час, на 3-му етапі попереднього продажу, монета перевершила і перевищила прогнози після дострокового розпродажу на попередніх етапах попереднього продажу. Наразі монета зібрала понад 3,18 мільйона доларів і продається за ціною $0,024, що дає змогу ранній підтримці проекту з 1-го етапу повернути 100% інвестицій, коли ціна становила $0,012.

На сьогоднішній день Yeti Ouro отримав масове поширення з моменту запуску, продавши понад 211 мільйонів токенів. Частково привабливість цього проекту полягає у видатному ігровому проекті Yeti Go. Yeti Go — це швидка гоночна гра Play-to-Earn (P2E), побудована на Unreal Engine 5, з високими ставками та багатокористувацькими перегонами на вибування. Вона створена для інтенсивної конкуренції, пропонуючи ультрасучасну графіку та реальні криптовалютні винагороди у вигляді токенів Yeti Ouro (YETIO).

Гра створена у партнерстві з однією з провідних студій ігрових активів, відомою своєю роботою над такими блокбастерами, як Call of Duty, Людина-павук, Відьмак та Dead Space. Щоб підсилити враження від гри, аудіо було створено відомими звукорежисерами, які співпрацювали з такими номінантами на Греммі, як Major Lazer, Vybz Kartel та Kabaka Pyramid.

Нижче ви знайдете офіційне представлення головного героя гри, а також ексклюзивне прев'ю її візуально захоплюючого світу.

https://www.youtube.com/embed/pLwjwfJ7ihs?si=6p3AmA-58NxZLBDI

Всього за кілька місяців після запуску Yeti Ouro змогла подвоїтися в ціні — з $0,012 до $0,024. Наразі популярність монети висока, і аналітики прогнозують, що до кінця 2025 року вона може сягнути $0,24. Математично кажучи, інвестиція в $10,000, ймовірно, принесе інвесторам $100,000 до кінця 2025 року.

Інвестори, які приєднаються до попереднього продажу зараз, мають обмежену можливість отримати 25% бонус, якщо вони інвестують мінімум $500, і 20% бонус на всі покупки менше $500.

Інвестувати в YETIO дуже просто. Інвесторам знадобиться відповідний гаманець Defi Wallet у відповідній мережі, який може включати Metamask, Trust Wallet,Coinbase тощо, розмістити замовлення на офіційному сайті Yeti Ouro на необхідну кількість токенів YETIO і завершити транзакцію в один клік.

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