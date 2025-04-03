Курс валют на 3 квітня: євро в банках підскочило на 32 копійки

У четвер на готівковому ринку курс долара у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро додало 30 копійок у купівлі та 32 копійки у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та подешевшав на 1 копійку у продажу. Євро у покупці додало 20 копійок, а у продажу 40 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,67 грн. Євро купують за 44,70 грн, а продають за 45,32 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,20−41,30, євро — 45,00−45,40 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,32−41,35 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,41−45,42 грн/євро.

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