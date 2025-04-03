Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 390 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 919 570 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
3 квітня 2025, 8:30
Втрати ворога за 2 квітня: 1 390 російських окупантів, 6 танків та 92 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 919570 (+1390) осіб,
- танків — 10521 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 21902 (+22) од,
- артилерійських систем — 25625 (+49) од,
- РСЗВ - 1348 (+1) од,
- засоби ППО — 1123 (+0) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 31597 (+92),
- крилаті ракети — 3123 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 42775 (+88) од,
- спеціальна техніка — 3787 (+0)
Джерело: Мінфін
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