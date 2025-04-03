Жінки втрачають половину доходу в перший рік після розлучення — дослідження

Протягом року після розлучення середній прибуток жінок скорочується на 50%, тоді як у чоловіків падіння становить 30%, повідомляє Financial Times з посиланням на дані дослідження страхової компанії Legal & General (L&G).

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Майже 20% жінок після розлучення стикаються з труднощами під час оплати базових витрат, включаючи їжу, що вдвічі перевищує частку серед чоловіків.

За оцінкою L&G, у більш ніж половині розлучень жінки були фінансово залежні від партнерів під час шлюбу. Лише у 24% випадків саме жінки виступали основними годувальниками у сім'ї.

При цьому навіть за розподілу майна, що включає сімейний будинок — особливо за наявності дітей — це не гарантує фінансової стабільності, йдеться у дослідженні. Це відбувається, оскільки часто пенсійні накопичення не включаються до угод, що у довгостроковій перспективі призводить до зниження рівня життя жінок.

За словами Бена Глассмана, глави практики фінансового планування у сфері шлюборозлучних процесів у Evelyn Partners, за відсутності юристів пари можуть недооцінити значущість пенсійних активів: «Вони кажуть — ти береш будинок, я залишаю собі пенсію. Але з погляду доходу, це далеко нерівнозначно».

Згідно з дослідженням, лише 13% пар, що розлучаються, враховують пенсійні накопичення при поділі активів. Для порівняння, вартість житла враховують близько половини. При цьому 28% жінок повністю відмовляються від претензій на пенсію партнера, тоді як серед таких чоловіків — 17%.

Пенсійний розрив між статями зберігається з початку кар'єри і становить 21%, за даними L&G за 2024 рік, рівень практично не змінився з 2022 року. На момент виходу на пенсію пенсії жінок у середньому вдвічі менше, ніж у чоловіків.

Тільки кожна п'ята жінка після розлучення повертається до роботи, що оплачується, підкреслює Лорна Ша, керуючий директор роздрібного пенсійного бізнесу L&G. При цьому жінки значно частіше беруть на себе основне навантаження щодо догляду за дітьми та іншими членами сім'ї. Вдвічі частіше, ніж чоловіки, вони скорочують робочий час після розлучення і більш ніж удвічі частіше зазнають складнощів із поєднанням роботи та батьківства.

Історії, подібні до розповіді 60-річної бухгалтерки Енні Кларк, підкреслюють масштаби проблеми. Після розлучення вона виховувала трьох дітей і працювала ночами, постійно відчуваючи втому і звертаючись за допомогою до друзів. «Якщо ти турбуєшся про те, чи зможеш нагодувати дітей нормальною вечерею, це посилює все сто разів», — каже вона.

Раніше дослідження Брістольського університету показало, що жінки, особливо матері, на момент розлучення перебувають у більш уразливому фінансовому становищі. 28% жінок, які пройшли через розлучення, мали щомісячний дохід менше ніж 1000 фунтів стерлінгів, проти 10% серед чоловіків.

L&G також зазначає, що завершення шлюборозлучного процесу у Великій Британії займає в середньому 70 тижнів (станом на жовтень-грудень 2024 року), що на два тижні довше, ніж роком раніше.

За словами Глассмана, для справедливої оцінки пенсійних активів на етапі розлучення слід залучати актуаріїв (фахівців із фінансової оцінки ризиків та майбутніх виплат). Різні типи пенсійних схем мають різну вартість з погляду майбутніх доходів, навіть якщо їхня номінальна величина збігається, пояснює він.