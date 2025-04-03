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3 квітня 2025, 9:46

Жінки втрачають половину доходу в перший рік після розлучення — дослідження

Протягом року після розлучення середній прибуток жінок скорочується на 50%, тоді як у чоловіків падіння становить 30%, повідомляє Financial Times з посиланням на дані дослідження страхової компанії Legal & General (L&G).

Протягом року після розлучення середній прибуток жінок скорочується на 50%, тоді як у чоловіків падіння становить 30%, повідомляє Financial Times з посиланням на дані дослідження страхової компанії Legal & General (L&G).► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниМайже 20% жінок після розлучення стикаються з труднощами під час оплати базових витрат, включаючи їжу, що вдвічі перевищує частку серед чоловіків.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Майже 20% жінок після розлучення стикаються з труднощами під час оплати базових витрат, включаючи їжу, що вдвічі перевищує частку серед чоловіків.

За оцінкою L&G, у більш ніж половині розлучень жінки були фінансово залежні від партнерів під час шлюбу. Лише у 24% випадків саме жінки виступали основними годувальниками у сім'ї.

При цьому навіть за розподілу майна, що включає сімейний будинок — особливо за наявності дітей — це не гарантує фінансової стабільності, йдеться у дослідженні. Це відбувається, оскільки часто пенсійні накопичення не включаються до угод, що у довгостроковій перспективі призводить до зниження рівня життя жінок.

За словами Бена Глассмана, глави практики фінансового планування у сфері шлюборозлучних процесів у Evelyn Partners, за відсутності юристів пари можуть недооцінити значущість пенсійних активів: «Вони кажуть — ти береш будинок, я залишаю собі пенсію. Але з погляду доходу, це далеко нерівнозначно».

Згідно з дослідженням, лише 13% пар, що розлучаються, враховують пенсійні накопичення при поділі активів. Для порівняння, вартість житла враховують близько половини. При цьому 28% жінок повністю відмовляються від претензій на пенсію партнера, тоді як серед таких чоловіків — 17%.

Пенсійний розрив між статями зберігається з початку кар'єри і становить 21%, за даними L&G за 2024 рік, рівень практично не змінився з 2022 року. На момент виходу на пенсію пенсії жінок у середньому вдвічі менше, ніж у чоловіків.

Тільки кожна п'ята жінка після розлучення повертається до роботи, що оплачується, підкреслює Лорна Ша, керуючий директор роздрібного пенсійного бізнесу L&G. При цьому жінки значно частіше беруть на себе основне навантаження щодо догляду за дітьми та іншими членами сім'ї. Вдвічі частіше, ніж чоловіки, вони скорочують робочий час після розлучення і більш ніж удвічі частіше зазнають складнощів із поєднанням роботи та батьківства.

Історії, подібні до розповіді 60-річної бухгалтерки Енні Кларк, підкреслюють масштаби проблеми. Після розлучення вона виховувала трьох дітей і працювала ночами, постійно відчуваючи втому і звертаючись за допомогою до друзів. «Якщо ти турбуєшся про те, чи зможеш нагодувати дітей нормальною вечерею, це посилює все сто разів», — каже вона.

Раніше дослідження Брістольського університету показало, що жінки, особливо матері, на момент розлучення перебувають у більш уразливому фінансовому становищі. 28% жінок, які пройшли через розлучення, мали щомісячний дохід менше ніж 1000 фунтів стерлінгів, проти 10% серед чоловіків.

L&G також зазначає, що завершення шлюборозлучного процесу у Великій Британії займає в середньому 70 тижнів (станом на жовтень-грудень 2024 року), що на два тижні довше, ніж роком раніше.

За словами Глассмана, для справедливої оцінки пенсійних активів на етапі розлучення слід залучати актуаріїв (фахівців із фінансової оцінки ризиків та майбутніх виплат). Різні типи пенсійних схем мають різну вартість з погляду майбутніх доходів, навіть якщо їхня номінальна величина збігається, пояснює він.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+120
Я_ __
Я_ __
3 квітня 2025, 9:51
#
«Жінки втрачають половину доходу в перший рік після розлучення — дослідження»

Ну бо одразу стає зрозуміло, хто в середньому заробляв кошти і вміє ними розпоряджатися, а хто витрачає на «хотілки»)))
+
+45
Я_ __
Я_ __
3 квітня 2025, 9:54
#
«Історії, подібні до розповіді 60-річної бухгалтерки Енні Кларк, підкреслюють масштаби проблеми. Після розлучення вона виховувала трьох дітей і працювала ночами, постійно відчуваючи втому і звертаючись за допомогою до друзів.»

Прикольно звісно, але:
1) навіщо народжувати стільки, це про контрацептиви не чули ніколи?
2) якщо не можеш прогодувати своїх дітей і так все важко, для чого ставити на аліменти чоловіка, забираючи собі дітей, якщо ти не можеш їх прогодувати?
3) чому перш ніж народжувати дітей не подумати про можливість такої ситуації і не відкласти самостійно на випадок такої ситуації кошти?
4) чому заводити дитину з людиною, з котрою не впевнена що будеш в майбутньому, чим думали?
+
0
Lucarelli
Lucarelli
3 квітня 2025, 12:39
#
1. Якщо народили трьох, а не сімох, наприклад, то 100% чули про конрацептиви та навіть використовували їх. А причнин для народження можна нагенерувати стільки, що тут не вистачить ліміту довжини повідомлення)
2. Бо є впевненість, що «тільки вона знає як правильно, а коли діти з батьком, то толку не буде». Тут вже питання до самих відносин, звідки ця недовіра і пішла.
3. Це ж UK, там з відкладанням грошей взагалі великі питання. Люди з грибком (пліснявою) в квартирах живуть, бо опалювати дорого — це масова проблема, то як вона відкласти може стільки, щоб ще трьох дітей утримувати?
4. Ось це найголовніше питання, але тоді це, мабуть, виглядало зовсім під іншим кутом. В 42 залишитись з трьома дітьми — це дійсно щось не так з тим шлюбом було.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
3 квітня 2025, 13:35
#
Я_ __

удивительно, что в зачатии детей принимают участие и мужчина и женщина,
но все ваши претензии адресованы исключительно к женщине, и в ваших текстах
нет даже намёка хоть на какие-то обязательства мужчин, в том числе:
1. по покупе и использованию презервативов, как средства контрацепции
2. по планированию бюджета семьи и численности детей
3. по целевому откладыванию средств на содежание и образование детей
4. согласно стандатного текста клятвы верности молодоженов:
Я, (имя), беру тебя (имя) в (свои жены / мужья), чтобы с этого дня
быть вместе в богатстве и бедности, в болезни и здравии, обещаю
любить и лелеять тебя, пока смерть не разлучит нас — муж публично
обещал заботиться о жене до самой её смерти, а позорно сбежал столкнувшись
с бытовыми и материальными трудностями жизни.

Мужчины почему-то напрочь забывают, что их родила, выкормила и воспитала
именно женщина, а многие своих отцов и в глаза никогда не видели…
+
+30
Я_ __
Я_ __
3 квітня 2025, 9:57
#
«Жінки втрачають половину доходу в перший рік після розлучення — дослідження»

Зробіть окрему статтю про найгучніші розлучення мільярдерів із зазначенням «професій» їх колишніх жінок та інформацією про те, скільки чоловіки їм залишили грошей, там серйозні числа будуть :)
+
+15
19226191
19226191
3 квітня 2025, 11:18
#
Такі жінки, які після розлучення стали мільйонерками за один день, зазвичай кажуть «Я сама всього досягла»
+
+45
Mini Mi
Mini Mi
3 квітня 2025, 10:09
#
Суть статьи в том что ты бывшей ещё и пенсию должен платить?) Ничего удивительного что крипта так быстро популярность набрала, походу на западе это чуть ли не единственный способ не дать себя ограбить при разводе.
+
+30
rydley3050
rydley3050
3 квітня 2025, 10:11
#
Бедные женщинки…как жалко
Да, все идет к насаживанию алимонии-алиментов на жен…государство не знает как еще изжить с земли мужчин
+
0
NoNameX
NoNameX
3 квітня 2025, 13:20
#
Після розлучення чоловік зобов’язаний продовжувати утримувати дітей, а не жінку, звісно якщо вона вже вийшла з декрету і може працювати. В тому і полягає сенс шлюба і аліментів, захистити права дітей. А з якого боку тут жінки, не розумію, якщо 20 років в шлюбі не працювала і не думала про свою старість, то може варто трохи піднапрягтись, а не продовжувати на шиї у колишнього сидіти.
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