«Львівські круасани» завойовують Південну Корею

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Плани на Сеул

«Ми виходимо на корейський ринок. Плануємо відкриття ближче до кінця місяця», — повідомили у Lviv Croissants. Новий заклад розташується в діловому районі Goddeok Business Valley за адресою 353−23 Godeok-dong. Наразі триває пошук людини, яка очолить пекарню в ролі менеджера.

Глобальні амбіції

Lviv Croissants не стоїть на місці в питанні міжнародного розвитку. Понад 178 точок уже працюють в Україні, а за її межами мережа закріпилася в Польщі (11 пекарень), Словаччині та Сполучених Штатах. Відкриття в Південній Кореї стане ще одним кроком у розширенні впливу української гастрономічної марки.