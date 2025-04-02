До закриття міжбанку курс долара зріс на 7 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу. Євро подорожчало на 24 копійки у купівлі та на 23 копійки у продажу.
2 квітня 2025, 17:27
Курс валют на вечір 2 квітня: євро та долар на міжбанку подорожчали
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Відкриття 2 квітня
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Закриття 2 квітня
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Зміни
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41,25/41,29
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41,32/41,35
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7/6
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44,51/44,54
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44,75/44,77
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24/23
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,05−41,67 грн. Євро купують за 44,40 грн, а продають за 45,00 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,20−41,31, євро — 44,80−45,00 грн.
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Джерело: Мінфін
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