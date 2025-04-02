З початку року уряд залучив від продажу ОВДП на аукціонах майже 104 мільярди

Упродовж січня — березня 2025 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах майже 104 млрд грн в еквіваленті: 76 022,1 млн грн, $455,8 млн та 191,4 млн євро . Про це свідчать дані Депозитарію НБУ , повідомляє пресслужба регулятора.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами з початку року спрямовано 83 319,8 млн грн, $671,7 млн та 319,7 млн євро.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення до 31 березня 2025 року уряд України на первинних аукціонах залучив 1,6 трлн грн в еквіваленті: 1 128 004,7 млн грн, $8 801,2 млн та 2 659,5 млн євро, а на погашення за ОВДП спрямував 758 129,6 млн грн, $9 283,9 млн та 2 488,6 млн євро.

Дохідність ОВДП

Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у березні, становила в гривні 17,45% річних, у доларах США — 4,50% річних, у євро — 3,25% річних.

Військові ОВДП

Нижче наведено детальну статистику Депозитарію НБУ станом на 1 квітня 2025 року виключно стосовно військових ОВДП, що розміщувалися на аукціонах.

Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками — первинними дилерами.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Станом на 1 квітня 2025 року він становив:

106 625,8 млн грн, або 32,6% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 березня 2025 року — 103 325,2 млн грн, або 31,5%);

$1 612,9 млн, або 60,6% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США (станом на 1 березня 2025 року — $1 745,8 млн, або 62,8%);

168,8 млн євро, або 39,1% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (станом на 1 березня 2025 року — 353,0 млн євро, або 62,8%).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб станом на 1 квітня 2025 року становив 181,0 млрд грн в еквіваленті порівняно з 107,8 млрд грн в еквіваленті станом на 1 квітня 2024 року. За останній рік він зріс майже в 1,7 раза.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 квітня 2025 року становив 9 906,8 млн грн, $28,1 млн та 0,1 млн євро.

Міністерство фінансів України в березні 2025 року здійснило погашення військових ОВДП на суму 20 617,8 млн грн, $318,4 млн та 319,7 млн євро.