№ 1 за припливом капіталу за 1 місяць

За даними DeFiLama, за останній місяць Bybit лідирувала серед централізованих бірж за припливом капіталу: у березні на платформу заведено $3,61 млрд, а станом на 31 березня 2025 року загальна заблокована вартість (TVL) досягла $14,9 млрд. Значний приплив коштів протягом 31 дня (7 днів: $612,62 млн, 1 місяць: $3,61 млрд) підкреслює довіру користувачів до платформи. Bybit витримала одне з найсерйозніших випробувань в історії криптовалюту, встановивши нові орієнтири у стратегіях швидкого відновлення: рекалібрування системи безпеки, операційна та фінансова стійкість, а також зміцнення довіри.

Bybit стала лідером з надходження капіталу в березні і повернула собі друге місце за торговим обсягом

Bybit повернула собі друге місце за торговим обсягом

Впровадження механізму покращення роздрібних цін (RPI) значно збільшило обсяг спотової торгівлі на Bybit після злому, підтвердивши її домінуюче становище у сфері роздрібної ліквідності. Ордери RPI, розроблені спеціально для роздрібних клієнтів, забезпечили безпрецедентну ліквідність у таких ключових торгових парах, як BTC/USDT та ETH/USDT. З 27 лютого по 3 березня Bybit досягла триразового перевищення ліквідності лідера ринку за 12 провідними торговими парами.

Протягом усього цього періоду Bybit підтримувала повну функціональність платформи, забезпечувала безперебійне виведення коштів, роботу з новими токенами та надійні програми винагород. Ці стратегічні зусилля не тільки зміцнили довіру користувачів, але й сприяли відродженню Bybit, посиливши її позиції як провідну біржу для трейдерів по всьому світу.

Нові дані CoinGecko (1 квітня 2025 року) підтверджують, що Bybit повернула собі статус другої криптовалютної біржі у світі за торговим обсягом.

Bybit стала лідером з надходження капіталу в березні і повернула собі друге місце за торговим обсягом

Звичайний режим роботи: нові токени, інновації та винагороди

Здатність Bybit до відновлення зумовлена ​​кількома факторами, включаючи сприятливі ринкові умови та конструктивне регуляторне середовище при новій адміністрації США. Що більш важливо, Bybit, як і раніше, зосереджена на забезпеченні кращого в своєму класі досвіду користувача: біржа пропонує постійні винагороди, інноваційні функції продуктів і безперебійне обслуговування.

Bybit представила кілька нових лістингів токенів, включаючи WAL, PARTI, CORN та NEAR, а також провела захоплюючі ейрдроп-кампанії. Зокрема, змагання кумирів Web3 під назвою AI-DOL Superstar продемонструвало здатність платформи стимулювати залучення та інновації у сфері децентралізованих фінансів.

Спектр нових ініціатив і акцій продемонстрував здатність Bybit протистояти серйозним кризам і забезпечувати посткризове зростання, що відбилося в позитивному припливі капіталу в березні.

«Ми не дозволяємо невдачам змінювати наші цінності. Bybit зберігає відданість користувачам і всій криптоспільноті, безперервно працює над інноваціями та стабільністю. Наша здатність підтримувати роботу та впроваджувати нові ініціативи навіть у складні часи демонструє нашу стійкість, прагнення до довгострокового зростання та сильну підтримку, яку ми отримуємо від індустрії», — заявила Джоан Хан, директор з продажу та маркетингу компанії Bybit.

Bybit також віддана довгостроковим програмам зміцнення довіри, прозорості та підзвітності. Користувачі та зацікавлені сторони можуть стежити за регулярними оновленнями Підтвердження резервів та ініціативою Bybit щодо боротьби з обігом незаконних коштів у криптоекосистемі під назвою LazarusBounty. Платформа являє собою постійний проект, в рамках якого окремі особи та групи у криптосфері можуть зробити свій внесок у боротьбу з несумлінними гравцями, і отримати за це винагороду та визнання. За надання достовірних відомостей Bybit виплатила вже понад $2,2 млн винагород.

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