Спецрахунок НБУ на підтримку оборони поповнився майже на 900 млн за місяць

Національний банк України повідомив, що станом на 1 квітня на спеціальному рахунку, створеному 24 лютого 2022 року для підтримки сил оборони, накопичилося понад 2,1 мільярда гривень. За останній місяць туди влилося більш ніж 862 мільйони гривень. Такі дані оприлюднила пресслужба регулятора.

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Звідки кошти

Від початку повномасштабного вторгнення росії на цей рахунок зібрали понад 66 мільярдів гривень в еквіваленті. Гроші надходили від українців — як від звичайних громадян, так і від бізнесу, а також від закордонних доброчинців. Серед країн, що долучилися, — Сполучені Штати, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Фінляндія, Польща та багато інших.

Міжнародна підтримка

Особливо вражає внесок іноземних партнерів: у вигляді валюти з-за кордону надійшло понад 45,1 мільярда гривень в еквіваленті. Ці кошти стали важливим ресурсом для оборони країни в умовах війни.