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2 квітня 2025, 15:19

Українці ховають 100 мільярдів доларів! Як інфляція змінить життя країни у 2025 році? (відео)

Що відбувається з грошима українців? За оцінками експертів, близько 100 мільярдів доларів перебуває в тіні - під матрацами, у схованках або поза банківською системою.

Чому люди не довіряють фінансовим установам і як це впливає на економіку? Водночас долар поступово втрачає свої позиції - все більше українців віддають перевагу євро.

Як змінюється валютний ринок і чи варто вже зараз міняти свої заощадження? Інфляція також додає викликів: ціни можуть зрости ще більше, а кредити стануть ще менш доступними.

Чи зможуть банки стимулювати економіку, якщо населення боїться вкладати?Національний банк вже розглядає можливість зміни валютних резервів, але чи відчує це звичайний українець?

Бізнеси також стикаються з труднощами — нестача кредитування змушує їх шукати альтернативні джерела фінансування. Як вплине повернення трудових мігрантів? Чи може це стати шансом для відновлення економіки?

І головне — що робити зі своїми заощадженнями, щоб не втратити їх через інфляцію та фінансові ризики?

Дивіться наш аналітичний розбір та дізнавайтеся, як зберегти свої гроші у нестабільні часи!

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 16

+
+36
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
2 квітня 2025, 15:28
#
У фантазеров с каждым годом разгораются глаза …

в Украине проживает сейчас 7 млн семей , значит в каждой семье — 14,28 тыс долл , в каждой многоэтажке — 100 квартир = 1,4 млн долл . присмотритесь к соседям . где-то у вас в доме 1,4 млн долл .

В объеме — это полноценных 5 банковских мешков . где-то среди ваших соседей они лежат .
+
+45
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
2 квітня 2025, 15:38
#
Населення України зараз біля 30 млн, якщо 100 млрд. розлілити на населення, то отримаємо 3000+ дол на людину, цілком реальні цифри. Та й подивіться на вартість квартир і авто в усіх обласних центрах, середньостатистична родина володіє «видимим» майном на кілька десятків тисяч дол., то ж чому такі родини не можуть мати заощаджень у середньому по 6−9 тис. дол? Звісно у когось 0 за душею, але у когось це 100-ні тисяч чи на навіть мільйони
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
2 квітня 2025, 17:08
#
3000 на взрослого , пенсионера и младенца …

в каждом доме 1,4 млн долл … я вам посчитал . осталось вам прикинуть кто ваши соседи , у кого 5 банковских инкассационных мешков долларов в 100 долларовыми купюрами . (в банковский мешок вмешается 30 упаковок по 1000 листов гривны или 27 долларов) .
+
0
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
2 квітня 2025, 18:38
#
Вибачте, але ваші розрахунки дуже хибні, у середньому одне домогосподарство в Україні має 2,6 людини, тобто, якщо 30 млн розділити на 2,6 отримаємо не 7 млн, а 11,5 млн домогосподарств (якщо Вам зрузніше, називайте це родинами). 100 млрд. / 11,5 млн = 8695 дол заощаджень на домогосподарство. Середня вартість житла по країні близько 30 тис. дол + у середньому кожне домогосподарство має 1 автомобіль, нехай у середньому коштує 7 тис. дол. У результаті маємо, що домогосподарство, що володіє видимим майном у середньомун на 37 тис. дол (без урахування бізнесів, дач і т. д.), має заощадження на 8−9 тис дол. А на ваші гіпотетичні 100 квартир отримаємо 260 людей, які володіють 870 тис. дол. заощаджень. Не бачу у цих розрахунках нічого «нереального», а навпаки схоже на типові родини у невеликих обласних центрах
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
2 квітня 2025, 16:43
#
Алексей Яковлев
«значит в каждой семье — 14,28 тыс долл»

И поэтому вы можете на бирже за раз потерять $20тыс и не заметить
или оплатить жене отдых на аналогичные $20тыс и быть уверенным,
что и они однозначно не последние…

Кстати, в деревне, где живут знакомые, появилось несколько
электромобилей tesla model 3 и даже один tesla model s, так что
средние цифры не всегда являются актуальными…
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
2 квітня 2025, 17:05
#
Я не держу деньги наличными :-) у меня денег наличными ровно в бумажнике типа 5 тыс грн . и даже в стране не так много .
+
+72
mik84
mik84
2 квітня 2025, 16:43
#
Все реально, якщо у голови МСЕК у Хмельницькому знайшли 6 млн готівкою (а скільки не знайшли). Скільки таких голів по Україні? Додаємо працівників військоматів (цифри вийти із буса, вийти із ТЦК, білет, я думаю всі знають від 3 т і більше). Додамо що під час війни виїхало понад 700 тис чол, як мін тисяч 100 за бабки, множимо щонайменше на 5 тис. і отримуємо 0,5 млрд, це по скромним підрахункам, а ці гроші у когось осіли. Це лише так поверхнево якщо копнути. Впевнений що цифри навіть занижені
+
+30
TAN72
TAN72
2 квітня 2025, 15:39
#
Своего нет,считаем чужие 😂
+
+67
zevs1
zevs1
2 квітня 2025, 15:41
#
Рассуждения этого человека сводится к тому,что керманычам нужно усиленно щипать гусей и сумму даже озвучил.
+
+30
Sarevok
Sarevok
2 квітня 2025, 15:46
#
Взять все, да и поделить!
+
+112
Zimbabwe
Zimbabwe
2 квітня 2025, 16:24
#
Это полное право граждан держать деньги дома и не свинячее дело государства указывать, тем более Украинского государства, которое то налог 2% введёт на снятие, то ограничение на снятие с карты НА МОИ ЖЕ ДЕНЬГИ, *** вам, а не деньги в банк
+
+15
EvilReptiloid
EvilReptiloid
2 квітня 2025, 18:30
#
Тут ви дуже помиляєтесь. Україна — лівацька країна, фактично це УРСР після ребрендингу. А ліваки розглядають людину не як індивіда, а як частину соціуму. Щось на зразок бджоли в вулику чи мурахи в мурашнику. Відповідно все що ваше — належить державі (вулику), включно з вашим тілом. Саме так вони думають, подобається вам це чи ні.
+
+34
sergiy2001
sergiy2001
2 квітня 2025, 16:48
#
А мне понравилось словосочетание — українці ховають… Не тримають в налічці а саме ховають… Это ж до чего довело родимое государство что украинцы ховають?!!
+
+15
Zimbabwe
Zimbabwe
2 квітня 2025, 17:12
#
Один классик писал: государство в России расположилось, как оккупационная армия. В Украине так же
+
+45
Pumbovik
Pumbovik
2 квітня 2025, 16:54
#
1. потому что банки кошмарят население, захотел купить овдп на большую сумму — давай справку где ты деньги взял, получил выплату после овдп — давай справку за что ты их покупал. Продал имущество — снова давай справки или разрыв договора с удержанием 30% комиссии как в абанке, пивденном, востоке и изи
2. Целый год спокойно получал зарплату в банк, неожиданно прилетает заморозка всех счетов и депозитов — грузи все справки с налоговой, выписки, объяснения зачем снимаешь деньги, поэтому со счетов тупо в нал и снимают люди. Нал куда надежнее чем больной на голову банк который завтра вешает блокировку всех счетов.
Это не касается некоторых людей, которых в «своих банках» не трогают по указанию сверху
3. Ограничение на снятие в день в 100к ну это не смешно ходить в банк как на работу доить свои деньги обратно
+
0
ch777
ch777
2 квітня 2025, 17:55
#
Яка провокуюча назва статті! Від кого ще ховають???
https://minfin.com.ua/ua/2025/03/27/147801498/ Вам яскравий приклад чому люди не бажають в недобанки нести повністю чисті гроші
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