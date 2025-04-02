Українці ховають 100 мільярдів доларів! Як інфляція змінить життя країни у 2025 році? (відео)

Що відбувається з грошима українців? За оцінками експертів, близько 100 мільярдів доларів перебуває в тіні - під матрацами, у схованках або поза банківською системою.

Чому люди не довіряють фінансовим установам і як це впливає на економіку? Водночас долар поступово втрачає свої позиції - все більше українців віддають перевагу євро.

Як змінюється валютний ринок і чи варто вже зараз міняти свої заощадження? Інфляція також додає викликів: ціни можуть зрости ще більше, а кредити стануть ще менш доступними.

Чи зможуть банки стимулювати економіку, якщо населення боїться вкладати?Національний банк вже розглядає можливість зміни валютних резервів, але чи відчує це звичайний українець?

Бізнеси також стикаються з труднощами — нестача кредитування змушує їх шукати альтернативні джерела фінансування. Як вплине повернення трудових мігрантів? Чи може це стати шансом для відновлення економіки?

І головне — що робити зі своїми заощадженнями, щоб не втратити їх через інфляцію та фінансові ризики?

Дивіться наш аналітичний розбір та дізнавайтеся, як зберегти свої гроші у нестабільні часи!