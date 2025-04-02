Що відбувається з грошима українців? За оцінками експертів, близько 100 мільярдів доларів перебуває в тіні - під матрацами, у схованках або поза банківською системою.
Українці ховають 100 мільярдів доларів! Як інфляція змінить життя країни у 2025 році? (відео)
Чому люди не довіряють фінансовим установам і як це впливає на економіку? Водночас долар поступово втрачає свої позиції - все більше українців віддають перевагу євро.
Як змінюється валютний ринок і чи варто вже зараз міняти свої заощадження? Інфляція також додає викликів: ціни можуть зрости ще більше, а кредити стануть ще менш доступними.
Чи зможуть банки стимулювати економіку, якщо населення боїться вкладати?Національний банк вже розглядає можливість зміни валютних резервів, але чи відчує це звичайний українець?
Бізнеси також стикаються з труднощами — нестача кредитування змушує їх шукати альтернативні джерела фінансування. Як вплине повернення трудових мігрантів? Чи може це стати шансом для відновлення економіки?
І головне — що робити зі своїми заощадженнями, щоб не втратити їх через інфляцію та фінансові ризики?
Дивіться наш аналітичний розбір та дізнавайтеся, як зберегти свої гроші у нестабільні часи!
Коментарі - 16
в Украине проживает сейчас 7 млн семей , значит в каждой семье — 14,28 тыс долл , в каждой многоэтажке — 100 квартир = 1,4 млн долл . присмотритесь к соседям . где-то у вас в доме 1,4 млн долл .
В объеме — это полноценных 5 банковских мешков . где-то среди ваших соседей они лежат .
в каждом доме 1,4 млн долл … я вам посчитал . осталось вам прикинуть кто ваши соседи , у кого 5 банковских инкассационных мешков долларов в 100 долларовыми купюрами . (в банковский мешок вмешается 30 упаковок по 1000 листов гривны или 27 долларов) .
«значит в каждой семье — 14,28 тыс долл»
И поэтому вы можете на бирже за раз потерять $20тыс и не заметить
или оплатить жене отдых на аналогичные $20тыс и быть уверенным,
что и они однозначно не последние…
Кстати, в деревне, где живут знакомые, появилось несколько
электромобилей tesla model 3 и даже один tesla model s, так что
средние цифры не всегда являются актуальными…
2. Целый год спокойно получал зарплату в банк, неожиданно прилетает заморозка всех счетов и депозитов — грузи все справки с налоговой, выписки, объяснения зачем снимаешь деньги, поэтому со счетов тупо в нал и снимают люди. Нал куда надежнее чем больной на голову банк который завтра вешает блокировку всех счетов.
Это не касается некоторых людей, которых в «своих банках» не трогают по указанию сверху
3. Ограничение на снятие в день в 100к ну это не смешно ходить в банк как на работу доить свои деньги обратно
https://minfin.com.ua/ua/2025/03/27/147801498/ Вам яскравий приклад чому люди не бажають в недобанки нести повністю чисті гроші