Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ще 5 сумнівних інвестиційних проєктів.
2 квітня 2025, 15:54
Нацкомісія розширила список сумнівних інвестпроєктів
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Хто у списку
Серед нових сумнівних інвестиційних проєктів:
- SIGNUM
- IQ Matrix
- Oxhey Finance
- IQMAXTRADE LTD
- MATERIA LIMITED
Повний список SCAM-проектів наведено на офіційному сайті Комісії у розділі «Захист прав інвесторів».
Джерело: Мінфін
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