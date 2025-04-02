Business Security Evolution Conference: головна подія року у сфері корпоративної безпеки вже завтра

2024 рік став знаковим для українського бізнесу в сфері корпоративної безпеки. Це підтверджує детальна аналітика, отримана в рамках Всеукраїнського рейтингу «Лідерів сфери безпеки — 2024», яка виявила головні виклики та визначила тренди галузі. Серед найгостріших питань року — зростання внутрішніх загроз, фізичні ризики для активів компаній і стрімке збільшення кількості кіберзагроз, зокрема фішингових атак та спроб злому корпоративних даних.

3 квітня 2025 року у КВЦ «Парковий» відбудеться конференція — Business Security Evolution Conference 2025, де ми також оголосимо переможців рейтингу та відзначимо найкращих керівників служб безпеки, які продемонстрували найефективніші рішення у боротьбі з цими загрозами. Форум стане унікальною платформою для обміну досвідом, дискусій про інноваційні підходи та налагодження професійних зв’язків.

У 2024 році українські компанії активно впроваджували нові технології, зокрема рішення на основі штучного інтелекту для моніторингу та автоматизації процесів безпеки. Значну увагу було приділено координації між підрозділами безпеки, IT, HR та юридичними службами, що дозволило суттєво покращити оперативність реагування та зменшити ризики.

На 2025 рік керівники служб безпеки ставлять за мету подальше підвищення автоматизації процесів, розвиток навичок персоналу, впровадження ефективних внутрішніх аудитів та якісних розслідувань, а також вдосконалення систем моніторингу. Продовжиться активна робота у сфері антикорупційних заходів, спрямованих на забезпечення прозорості й довіри в бізнесі.

Запрошуємо вас на Business Security Evolution Conference 2025, де ви зможете безпосередньо поспілкуватись із провідними експертами, отримати практичні інструменти для посилення безпеки вашого бізнесу та долучитися до професійної спільноти, яка формує нові стандарти корпоративної безпеки в Україні.

Подія вже зовсім, часу залишилося мало, але ви ще встигаєте вскочити в останній вагон та придбати квиток. Отож, якщо в четвер маєте трохи вільного часу та бажаєте завести нові корисні і знайомства, переходьте за посиланням.