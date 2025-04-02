Кінець ери вугілля: Фінляндія закрила свою останню вугільну ТЕС

Фінська енергетична компанія Helen Ltd. з 1 квітня 2025 року закрила останню в країні вугільну теплоелектростанцію, яка знаходилася в столиці — Гельсінкі. Про це повідомляє пресслужба Helen.

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Закриття ТЕС «Салмісаарі» означає кінець ери вугілля та підвищення самодостатності фінського виробництва енергії.

З припиненням виробництва енергії на основі вугілля щорічні викиди вуглекислого газу Helen зменшаться на 50% порівняно з 2024 роком, а для Гельсінкі — приблизно на 30%. Таким чином, загальні викиди вуглекислого газу Фінляндії зменшаться майже на 2%.

У 2025 році викиди парникових газів Helen будуть приблизно на 80% нижчими, ніж у 1990 році.

«Відмова від вугілля — це конкретний крок Helen до чистого, самодостатнього та доступного виробництва енергії», — каже генеральний директор Helen Оллі Сіркка.

Щоб замінити потужності ТЕС «Салмісаарі», які щорічно виробляють 175 МВт електроенергії та 300 МВт тепла, Helen вдасться до використання електричних котлів і теплових насосів. Також компанія продовжить виробництво енергії шляхом спалювання паливних пелет та деревної тріски.

Попри відмову від вугілля, Фінляндія залишає частину вугільних потужностей у резерві для забезпечення енергетичної безпеки країни, залучаючи їх лише за потреби.

Також деякі фінські енергетичні компанії використовують невеликі обсяги вугілля під час пікового споживання, для резервування та для гарантування безперебійного постачання.

Фінське законодавство передбачає, що з 1 травня 2029 року використання вугілля для виробництва тепла та електроенергії буде під забороною.