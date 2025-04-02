Tether купила 8 888 біткоїнів, хакер вивів з платформи UPCX $70 мільйонів: що нового

Tether купила 8 888 біткоїнів. Біткоїн-резерви компанії досягли $7,8 мільярда

Компанія Tether, яка випускає стейблкоїн USDT, купила 8 888 біткоїнів за $734 млн. Угода відповідає стратегії емітента, яка передбачає регулярне поповнення резервів наприкінці кожного кварталу.

На момент написання новини загальний обсяг цифрового золота на балансі компанії досяг 92 646 біткоїнів. Нереалізований прибуток — близько $3,86 млрд.

Біткоїн-запаси Tether оцінюються в $7,8 млрд. Це робить компанію шостим найбільшим власником криптовалюти в одному гаманці, за даними BitInfoCharts.

Хакер зламав платіжну платформу UPCX та вивив $70 мільйонів

Платіжна платформа UPCX зазнала мережевої атаки, внаслідок якої зловмисник вкрав $70 млн у токенах UPC. За даними компанії Cyvers, хакер отримав доступ до ProxyAdmin контракту, що дало йому змогу вивести кошти з управлінських рахунків.

Команда UPCX підтвердила несанкціонований доступ, призупинила депозити та зняття коштів, запевнивши, що активів користувачів не торкнулися. На тлі інциденту ціна токена UPC впала з $4,02 до $3,77, за даними CoinMarketCap.

На момент написання новини актив торгується на рівні $3,97. Ринкова капіталізація токена становить $355 млн.

Експерти Cyvers пов’язують атаку з компрометацією облікових даних або недостатніми заходами контролю доступу. За словами технічного директора Cyvers Меїра Долева, такі вразливості стали причиною 80% втрат Web3-проєктів у 2024 році.

Схема злому нагадує попередні атаки в індустрії, коли зловмисники отримували доступ до адміністративних прав і вносили шкідливі зміни. Фахівці наголошують на необхідності посилення захисту, включно з мультипідписом і верифікацією транзакцій.

Sony почала приймати USDC в онлайн-магазині в Сінгапурі

Компанія Sony Electronics (Singapore) Pte. Ltd. (SES) у партнерстві з біржею Crypto.com відкрила можливість оплачувати криптовалютою покупки в онлайн-магазині. Про це повідомляє пресслужба Crypto.com

Першим інтегрованим фірмою цифровим активом став доларовий стейблкоїн USDC від Circle. Надалі перелік прийнятих монет планують розширити.

Зазначається, що платформа налічує понад 140 млн користувачів у 90 країнах.

Circle подала заявку в SEC на проведення IPO

Компанія-емітент стейблкоїна USDC — Circle — подала в Комісію цінних паперів і бірж (SEC) США заявку на проведення первинного публічного розміщення акцій (IPO). Вона планує лістинг на Нью-Йоркській фондовій біржі.

У своїй заявці емітент USDC зазначив про кількість стейблкоїнів в обігу на суму $60 млрд. Головними андеррайтерами IPO — компаніями, що допомагали залучати капітал, — стали JPMorgan Chase та Citigroup, з якими Circle співпрацювала в процесі підготовки до процедури.

За 2024 рік дохід компанії склав $1,68 млрд, а за 2023 рік — $1,45 млрд. Чистий прибуток досяг $156 млн проти $268 млн у 2023 році.