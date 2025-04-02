Курс валют на 2 квітня: долар та євро в банках дешевшають

У середу на готівковому ринку курс долара у покупці знизився на 10 копійок, а у продажу не змінився. Євро втратило 20 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 8 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро у покупці втратило 1 копійку, а у продажу 5 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,70 грн. Євро купують за 44,40 грн, а продають за 45,10 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,15−41,30, євро — 44,79−45,00 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,25−41,29 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,51−44,54 грн/євро.

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