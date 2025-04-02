Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 410 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 918 180 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
2 квітня 2025, 8:14
Втрати ворога за 1 квітня: 1410 російських окупантів, 10 танків та 43 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу - близько 918180 (+1410) осіб,
- танків — 10515 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 21880 (+24) од,
- артилерійських систем — 25576 (+24) од,
- РСЗВ — 1347 (+0) од,
- засоби ППО — 1123 (+0) од
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 31505 (+43),
- крилаті ракети — 3123 (+0),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 42687 (+41) од,
- спеціальна техніка — 3787 (+0)
Джерело: Мінфін
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