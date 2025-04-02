Україна збільшила імпорт електроенергії в березні на 11%

У березні 2025 року Україна наростила імпорт електроенергії на 11% порівняно з лютим — до 272 000 МВт-год, повідомляє ExPro Electricity.

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Звідки імпортували

За даними ExPro, найбільшим постачальником стала Угорщина, з якої надійшло 42% імпортованої електроенергії.

Також частка постачань становить: 19% зі Словаччини, 18% з Польщі, 16% з Румунії, а решта — з Молдови.

Збільшення імпорту зафіксовано за всіма напрямками, крім Словаччини. Водночас у річному вимірі (до березня 2024 року) імпорт скоротився майже на 40%.

У березні Україна також подвоїла експорт електроенергії — до 76 300 МВт-год. Це стало можливим завдяки зростанню генерації на сонячних електростанціях у денні години, що спричинило профіцит в енергосистемі.

За інформацією ExPro, у деякі періоди оператор був змушений обмежувати генерацію.