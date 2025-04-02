ЄС, Данія, Литва та Швеція запускають програму обсягом 16,7 млн євро для підтримки України

1 квітня відбувся офіційний запуск Програми Євросоюзу та держав-членів щодо підтримки євроінтеграції України — Ukraine2EU. Про це йдеться у повідомленні Урядового порталу.

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Деталі

Програма розрахована на три роки та спрямована на допомогу Україні у підготовці до членства в ЄС шляхом надання стратегічної та експертної підтримки українським органам влади, що відповідають за впровадження необхідних реформ.

Під час заходу також оголосили, що Швеція долучається до ініціативи ЄС, Данії та Литви, збільшивши загальний внесок Європи у цей проект до 16,7 млн євро. Реалізацією Програми займається Центральне агентство з управління проектами Литви (CPVA).

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль привітав запуск програми «Ukraine2EU — Програми підтримки європейської інтеграції України». І наголосив: вона демонструє, що Європейський Союз завжди поряд з Україною на її шляху до спільного майбутнього

Програма Ukraine2EU є ключовим механізмом підтримки української влади у складному процесі вступу до ЄС та реалізації необхідних реформ. Використовуючи досвід країн-членів ЄС, Програма допомагатиме Україні пройти всі необхідні етапи на шляху до членства.

Програма Ukraine2EU сприятиме ефективному обміну досвідом, посиленню інституційної спроможності державних органів влади та допоможе забезпечити сталий прогрес на шляху до членства України в ЄС.