У березні 2025 року Держмитслужба перерахувала до бюджету 57,6 млрд грн митних платежів, що майже на 260 млн грн перевищило очікувані надходження від митниці. Про це йдеться у повідомленні Митниці.
2 квітня 2025, 8:46
У березні держбюджет отримав 57,6 млрд грн митних платежів
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Деталі
Березневі надходження на 7,9 млрд грн перевищують показник аналогічного періоду минулого року, і на 9,9 млрд грн більша за суму надходжень у лютому 2025 року.
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Джерело: Мінфін
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