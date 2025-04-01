Мінфін залучив понад 7 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 1 квітня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 7,37 млрд грн, що на 7,65 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 15,02 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

867,73 млрд грн під 16,35% з погашенням 24 червня 2026 року;

1,18 млрд грн під 17,10% з погашенням 13 січня 2027 року;

5,32 млрд грн під 15,01% з погашенням 25 жовтня 2028 року.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.