До закриття міжбанку курс долара впав на 8 копійок у купівлі та у продажу. Євро впало на 16 копійок у купівлі та у продажу.
1 квітня 2025, 17:36
Курс валют на вечір 1 квітня: євро й долар на міжбанку подешевшали
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Відкриття 1 квітня
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Закриття 1 квітня
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Зміни
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41,33/41,37
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41,25/41,29
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8/8
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44,66/44,69
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44,50/44,53
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16/16
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,70 грн. Євро купують за 44,60 грн, а продають за 45,15 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,23−41,35, євро — 44,80−45,05 грн.
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Джерело: Мінфін
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