Укрпошта анонсувала нові марки із зображеннями українських маяків (фото)

Укрпошта продовжує серію «Маяки України», започатковану ще у 2009 році, та анонсує поштовий випуск із зображеннями маяків Чорного й Азовського морів, а також кримських маяків, які зараз тимчасово окуповані. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Серед маяків, зображених на марках цьогорічного випуску:

маяки Криму — Ай-Тодорський та Чаудинський;

Шаганський маяк, що на Одещині;

Білосарайський та Бердянський Верхній маяки;

Руський Задній, маяк Бузько-Дніпровсько-Лиманського каналу в Миколаївській області.

Поштовий блок «Маяки України» буде випущений тиражом 50 тис. примірників. Номінал кожної марки — U (відповідає тарифу на пересилання внутрішнього простого листа без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштової картки).

До поштового блоку Укрпошта також випустить конверт «Перший день» тиражом 20 тис. примірників, картки — 10 тис. примірників та 500 примірників презентаційних папок. Погашення штемпелем «Перший день» відбудеться у Головпоштамті в м. Києві (01001).

Офіційне введення в обіг поштового блоку «Маяки України» відбудеться 4 квітня.

Де придбати

Поштовий блок, конверт та художня картка до випуску вже доступні у Поштовому маркеті для оформлення передзамовлення.