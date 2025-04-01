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1 квітня 2025, 18:16

Goldman Sachs погіршив прогноз для індексу акцій європейських компаній Stoxx Europe 600

Аналітики Goldman Sachs Group Inc. знизили короткостроковий прогноз для зведеного індексу найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600, зазначивши, зокрема, можливі наслідки введення Вашингтоном нової порції мит на імпорт, що готується.

Аналітики Goldman Sachs Group Inc.
Фото: depositphotos

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Прогноз банкірів

Рішення також зумовлене погіршенням прогнозів для економік США та Європи, йдеться у огляді банку.

Команда аналітиків на чолі з Шерон Белл прогнозує значення Stoxx Europe 600 за три місяці на рівні 510 пунктів, а не 560 пунктів, як очікувалося раніше. Новий прогноз передбачає зниження індикатора на 4,5%, порівняно з його значенням на закриття ринку в понеділок (533,92 пункту).

«Рецесії, як правило, супроводжуються корекціями на фондовому ринку, і хоча європейський ринок виявляв стійкість останнім часом, незважаючи на спад у США, історично корекції в Європі тісно пов'язані зі зниженням американських акцій», — йдеться в огляді Goldman.

Stoxx Europe 600 зріс на 5,9% з початку цього року, тоді як американський S&P 500 знизився на 4,6%. Підйому європейського ринку акцій цього року сприяли, зокрема, очікування на збільшення бюджетних видатків, а також надії на завершення конфлікту в Україні.

Цього тижня ринок чекає на введення Вашингтоном нових мит на імпорт. Раніше президент США Дональд Трамп обіцяв оголосити чергову порцію заходів щодо країн, які використовують торгові обмеження для американських компаній, 2 квітня.

Згідно з новим прогнозом команди аналітиків Goldman, Stoxx Europe 600 через 12 місяців перебуватиме на рівні 570 пунктів (попередній прогноз — 580 пунктів). Незважаючи на погіршення прогнозу, він все ще передбачає зростання індексу до рекордного максимуму. Експерти вважають, що зниження ставок Європейським центральним банком, а також нарощування бюджетних видатків у регіоні частково нівелюють негативні наслідки американських мит на імпорт.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Anatoll France
Anatoll France
1 квітня 2025, 21:39
#
Бояться що інвестори підуть з американськіх акцій в Європейські, і тому маніпулюють рейтінгами, ну нічого, Трамп завтра поправить. Знову щось ляпне що інвестори потікають не глядячі ні на які рейтінги.
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