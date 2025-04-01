FinAwards 2025: monobank обрано найкращим банком для ФОП

28 березня в Києві відбулася знакова подія для фінансового ринку — вручення престижної премії FinAwards 2025. Фінансове видання «Мінфін» та Finance.ua визначили найкращі українські фінустанови і фінансові продукти.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

У номінації «Найкращий банк для клієнтів ФОП» лідером став monobank.

Відкрити рахунок ФОП можна за пару хвилин у мобільному застосунку, без додаткових довідок, черг та з будь-якої точки світу. Обслуговування абсолютно безкоштовне, а платежі можна здійснювати у будь-який час. Керувати особистими і ФОП-рахунками можна в одному застосунку mono.

Відбір претендентів на участь у номінаціях тривав на сайтіFinAwards 2025, де відбувалось відкрите онлайн-голосування на сайті конкурсу. Учасників також оцінювало експертне журі.

Про премію

FinAwards 2025 — це щорічна премія, який проводиться уже 8-ий рік поспіль. Засновники премії — фінансове видання «Мінфін» таFinance.ua.

Кожного разу FinAwards стає центром уваги для всіх, хто працює у фінансовій галузі. Це момент, коли відзначають найкращих професіоналів фінансового сектора України і фінансові продукти, висловлюють свою повагу до досягнень.