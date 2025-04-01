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1 квітня 2025, 15:44

Бізнес відновив позитивні оцінки своєї діяльності

Бізнес у березні 2025 року надав позитивні оцінки власної економічної діяльності, продемонструвавши гнучкість, оптимізм та адаптивність до складних умов, попри виклики повномасштабної війни. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який НБУ розраховує щомісяця.

Бізнес у березні 2025 року надав позитивні оцінки власної економічної діяльності, продемонструвавши гнучкість, оптимізм та адаптивність до складних умов, попри виклики повномасштабної війни.
Фото: pixabay.com

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Драйверами позитивного впливу на очікування підприємств усіх секторів були стійкий споживчий попит, нарощення виробництва, надходження міжнародної фінансової допомоги, стабілізація енергозабезпечення, а також сезонний фактор.

Водночас стримуючими чинниками залишалися посилення обстрілів критично важливих об'єктів, курсові та інфляційні очікування, дефіцит кваліфікованих кадрів.

У березні 2025 року ІОДА вперше за 11 місяців перевищив нейтральний рівень і становив 51.8 порівняно з 46.9 у лютому 2025 року (52.0 — у березні 2024 року).

Підприємства торгівлі

Підприємства торгівлі найоптимістичніше серед всіх секторів оцінили результати своєї діяльності завдяки достатній пропозиції товарів та сталому внутрішньому попиту: секторальний індекс у березні становив 54.0 (у лютому 2025 року — 49.2, у березні 2024 року — 55.1).

Торговельні компанії очікували на збільшення обсягу товарообороту, обсягу закупівлі товарів для продажу, а також були оптимістичніше, ніж у лютому, налаштовані щодо залишків товарів для продажу. Респонденти, як і раніше, очікували на зниження торговельної маржі.

Підприємства промисловості

Підприємства промисловості поліпшили оптимістичні оцінки результатів своєї поточної діяльності завдяки стійкому споживчому попиту та подальшому нарощенню виробництва: секторальний індекс у березні зріс до 53.1 порівняно з 50.2 у лютому 2025 року та 51.0 у березні 2024 року.

Респонденти посилили очікування щодо збільшення обсягу виготовленої продукції, нових замовлень на продукцію, в тому числі експортних, були налаштовані на зростання запасів сировини та матеріалів, а також пом’якшили негативні оцінки щодо обсягу незавершеного виробництва.

Водночас посилилися песимістичні оцінки щодо залишків готової продукції.

Підприємства будівництва

Підприємства будівництва суттєво поліпшили свої очікування щодо поточних економічних результатів, зважаючи на сезонний фактор: секторальний індекс у березні зріс до 52.9 порівняно з 44.7 у лютому 2025 року (у березні 2024 року — 53.5).

Будівельники суттєво посилили очікування щодо збільшення обсягу закупівлі сировини та матеріалів та, на відміну від попередніх чотирьох місяців, очікували на збільшення обсягу будівництва й обсягу нових замовлень.

Респонденти були налаштовані на значне збільшення обсягів закупівлі послуг підрядників на тлі послаблення оцінок щодо зростання їх вартості та пом’якшення оцінок щодо їх доступності.

Підприємства сфери послуг

Підприємства сфери послуг суттєво пом’якшили свої очікування, однак найстриманіше серед усіх секторів оцінили свої економічні перспективи, зважаючи на дефіцит кваліфікованих кадрів та збільшення виробничих витрат: секторальний індекс становив 48.8 у березні (у лютому 2025 року — 42.2, у березні 2024 року — 50.6).

Респонденти вперше за 10 місяців очікували на збільшення обсягу наданих послуг та вперше за 11 місяців — на збільшення обсягу послуг у процесі виконання, а також значно пом’якшили свої оцінки щодо обсягів нових замовлень на послуги.

Прогноз

Зазначається, що опитані підприємства промисловості та сфери послуг послабили очікування щодо здорожчання закупівельних цін, а також цін / тарифів на власну продукцію / послуги, натомість будівельні та торговельні компанії зберегли високі очікування щодо здорожчання цін.

Оцінки щодо зайнятості дещо поліпшилися. Підприємства будівництва налаштовані на збільшення чисельності персоналу, промисловці послабили негативні оцінки й упритул наблизилися до нейтрального рівня.

Водночас керівники підприємств торгівлі та сфери послуг незначно посилили очікування щодо зменшення загальної чисельності працівників.

Опитування

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 5 до 24 березня 2025 року. В опитуванні взяли участь 529 підприємств. Серед опитаних підприємств: 43.1% - компанії промисловості, 26.5% - сфери послуг, 25.3% - торгівлі, 5.1% - будівництва; 29.7% респондентів — великі підприємства, 27.4% - середні, 42.9% - малі.

32.3% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9.1% - лише експортні операції, 17.4% - лише імпортні операції, 41.2% - не здійснюють зовнішньоекономічні операції.

Результати опитувань відображають лише думку респондентів — керівників підприємств, а не оцінки НБУ.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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