МВФ оцінив вплив мит Трампа на світову економіку: «Рецесія не загрожує»

Нові торговельні бар'єри, які просуває президент США Дональд Трамп, породжують нестабільність і гасять оптимізм, але не штовхнуть світ до рецесії найближчим часом. Таку думку висловила очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва в розмові з Reuters 31 березня.

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Погляд на глобальні перспективи

У своєму першому ґрунтовному інтерв'ю після повернення Трампа до влади Георгієва зазначила, що світова економіка, хоч і не вражає стрімким підйомом після пандемії COVID, все ж тримається на плаву. За її словами, МВФ готується дещо знизити прогнози у звіті «Перспективи світової економіки», який з’явиться за три тижні, але підстав для паніки немає. «Рецесія нам не загрожує, — запевнила вона. — Високочастотні дані показують послаблення довіри серед споживачів та інвесторів, що може відбитися на темпах зростання».

Вплив тарифів і корективи прогнозів

Георгієва підкреслила, що анонсовані Трампом мита поки не завдали відчутного удару. У січні МВФ підняв оцінку світового зростання на 2025 рік до 3,3% із 3,2%, зокрема завдяки США, де прогноз підскочив до 2,7%. Проте квітневе оновлення, яке представлять на весняних зборах у Вашингтоні, може показати невелике погіршення цих цифр. «Ефект від торговельних змін для США буде незначним, а загальна картина залишиться прийнятною», — додала вона.

Обмежені ресурси та регіональні нюанси

Очільниця МВФ попередила, що багато країн вичерпали свої фінансові резерви під час пандемії, накопичивши борги, що ускладнює протидію новим викликам. Уповільнення дезінфляції може затримати зниження ставок і ускладнити рефінансування. Водночас Європа може отримати невеликий плюс до прогнозу завдяки оборонним витратам і послабленню боргових обмежень у Німеччині. Китаю ж, на її думку, варто стимулювати внутрішній попит.

Невизначеність як головний ризик

Георгієва наголосила, що затягування неясності навколо тарифної політики Трампа посилює загрози. «Чим швидше з’явиться чіткість, тим менший негативний відбиток це залишить на зростанні», — зазначила вона, посилаючись на дослідження Фонду. Щодо ролі США в МВФ після відмови Трампа від інших міжнародних структур, вона висловила впевненість після «плідної» зустрічі з міністром фінансів Скоттом Бессентом, який, за її словами, цінує значення організації.