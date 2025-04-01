OpenAI, розробник чат-бота ChatGPT, закрила найбільший у своїй історії раунд залучення фінансування — на $40 млрд, основним учасником якого стала SoftBank Group Corp. У рамках інвестраунду OpenAI було оцінено у $300 млрд, у повідомленні компанії.
OpenAI провела інвестраунд на $40 млрд, отримавши оцінку $300 млрд
Що відомо
Нове фінансування «дозволить нам ще більше розсунути межі досліджень у сфері штучного інтелекту, масштабувати обчислювальну інфраструктуру та продовжити надання потужних інструментів 500 млн осіб, які використовують ChatGPT щотижня», наголошується у повідомленні OpenAI.
SoftBank заявила, що інвестує до $30 млрд в OpenAI Global — дочірню компанію OpenAI, яка веде комерційну діяльність. Ще $10 млрд буде надано компанії групою інших інвесторів.
Згідно з повідомленням SoftBank, на першому етапі — в середині квітня — OpenAI отримає загалом $10 млрд. Інші $30 млрд будуть надані їй за умови виділення OpenAI Global до незалежної комерційної структури до кінця 2025 року або до початку 2026 року.
Якщо ця умова не буде виконана, OpenAI отримає лише $10 млрд інвестицій на другому етапі, зазначають у SoftBank.
Нагадаємо
Виручка OpenAI минулого року склала $3,7 млрд, і компанія розраховує збільшити її більш ніж утричі цього року — до $12,7 млрд. При цьому вона не сподівається вийти на позитивний вільний грошовий потік раніше 2029 року, враховуючи високі витрати на розвиток дата-центрів, а також залучення фахівців для розробки передопрацювань. OpenAI прогнозує, що у 2029 році її виручка перевищить $125 млрд.
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