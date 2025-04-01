OpenAI провела інвестраунд на $40 млрд, отримавши оцінку $300 млрд

OpenAI, розробник чат-бота ChatGPT, закрила найбільший у своїй історії раунд залучення фінансування — на $40 млрд, основним учасником якого стала SoftBank Group Corp. У рамках інвестраунду OpenAI було оцінено у $300 млрд, у повідомленні компанії.